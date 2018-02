SELAIN keluarga, teman-teman terdekat memang jadi sosok orang-orang yang penting di kehidupan setiap orang.

Maka dari itu, wajar rasanya jika kita biasanya akan memberikan atau melakukan usaha terbaik untuk bisa menyenangkan teman-teman tersayang yang kita miliki.

Namun, ada kalanya kita sebagai seorang teman juga melakukan sesuatu hal yang ceroboh yang tidak disengaja. Hal ini ternyata tidak luput juga pernah dilakukan oleh Chrissy Teigan kepada salah satu sahabatnya yang kebetulan juga merupakan sosok terkenal di industri hiburan dunia, Kanye West.

Well, bicara soal Chrissy Teigan, selain dikenal sebagai istri dari penyanyi terkenal, John Legend, Chrissy juga berhasil mengukuhkan statusnya tidak hanya sebagai seorang model namun juga seorang juru masak yang andal, yang di mana resep-resep masakannya kerap dicari-cari oleh banyak orang.

Namun siapa sangka, meskipun jago memasak, ternyata Chrissy belum lama ini mengaku ia pernah menyajikan hidangan yang sangat buruk kepada sang teman, Kanye West. Sebagaimana dilansir Foodbeast, Rabu (7/2/2018) dalam tayangan "Watch What Happens Live," wanita satu ini mengaku ia kala itu ia pernah menyajikan hidangan cheesecake yang sangat buruk, yang menurutnya saking buruknya rasanya hidangan tersebut kurang bisa disebut sebagai cheesecake.

"Aku pernah membuat makanan yang buruk untuk teman selebriti kami. Aku membuat cheesecake untuk Kanye, yang di mana cheesecake tersebut sangatlah buruk," aku Chrissy.

Mendengar pengakuan sang istri, John Legend pun memberikan komentar tetap membela sang istri dengan mengatakan kue buatan sang istri tersebut rasanya tetap enak walaupun kurang bisa dibilang sebagai suatu cheesecake. Pelantun hits "All of Me" ini lebih lanjut mengatakan, kala itu Kanye tetap menikmati kue cheesecake buatan Chrissy sembari menganggukkan kepalanya dan mengatakan cheesecake tersebut seperti puding karamel.

Well, meskipun Kanye tidak meledek kue buatan Chrissy tersebut, namun disebutkan lebih lanjut tetap saja Chrissy merasa sangat malu dengan kejadian insiden tersebut hingga memutuskan tidak akan pernah lagi mencoba membuat cheesecake.

