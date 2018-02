MELAKUKAN kencan dengan lawan jenis dalam upaya untuk mencari pasangan hidup yang pas dan sesuai, adalah hal yang sangat wajar dilakukan terutama untuk kalangan anak muda.

Ketika sedang berkencan, biasanya banyak usaha yang dilakukan baik pria ataupun wanita agar bisa membuat kesan baik di mata sang pasangan kencan kala itu. Mulai dari bersolek, menambah wawasan, atau bahkan hingga bersedia untuk mencoba sesuatu yang unik dan tak biasa dilakukan, salah satunya yaitu mencicipi hidangan makanan aneh.

Ya, Anda tidak salah baca kok! Sebab, sebagaimana diwarta Metro, Kamis (8/2/2018) disebutkan bahwa bersedia untuk mencicipi hidangan makanan aneh bahkan cenderung makanan ekstrem adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh satu dari sepuluh anak muda di Inggris untuk membuat pasangan kencannya menjadi terkesan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Glorious, terhadap kurang lebih 2.000 anak muda di penjuru Inggris memperlihatkan bahwa satu dari 10 anak muda dari rentang usia 25-34 tahun tidak berkeberatan untuk mencoba hidangan makanan yang aneh dan tidak biasa hanya agar bisa membuat pasangan kencannya terkesan.

Lebih lanjut disebutkan, studi tersebut juga menunjukkan bahwa orang-orang benar-benar memikirkan konsep 'new year, new me' dengan serius dengan rencana akan lebih berani berpetualang dalam hal makanan salah satunya.

Namun untuk rentang usia 16 hingga 24 tahun, disebutkan bahwa faktor ingin menonjol di ranah sosial media seperti Instagram contohnya, adalah alasan mengapa mereka mau mencoba berbagai hidangan makanan yang unik, aneh, dan menantang.

"Kita sekarang hidup di era di mana bisa menonjol dari orang lain di ranah sosial adalah hal yang jauh lebih penting daripada waktu sebelumnya dan apa yang kita makan dan minum mempunyai ekuitas sosial," ungkap Charles Banks, co-founder The Food People.

Lalu apa saja sih yang termasuk hidangan makanan tidak biasa yang disebutkan tersebut? Menurut penelitian tersebut, serangga ada di sepuluh hal yang ingin dicoba tahun ini, dengan lebih dari satu dari sepuluh orang mengatakan bahwa mereka ingin mencoba produk seperti hamburger serangga, pasta dengan kalajengking, hingga pasta serangga.

"Sangat menyenangkan melihat produk yang mengandung serangga dan invertebrata di daftar 10 besar makanan berani yang ingin dicoba tahun ini. Generasi yang lebih muda lebih bersedia untuk mencoba makanan jenis ini, dan ini bukan hanya karena mereka ingin mempostingnya di media sosial. Kenyataannya adalah kita adalah makhluk kebiasaan dan kebiasaan orang muda tidak seperti orang tua, jadi generasi millenial jauh lebih mungkin untuk bereksperimen dengan makanan yang tidak biasa," tambah Charles.

Selain itu, disebutkan pula bahwa kini generasi muda lebih peduli terhadap lingkungan. Di mana, serangga sendiri mengandung kandungan protein yang seimbang, karbohidrat dan lemak yang sempurna tanpa menimbulkan dampak lingkungan dari sumber protein yang konvensional. Disebutkan lebih lanjut, penelitian ini kurang lebih menunjukkan sekitar 71 persen generasi millenial ingin mencicipi makanan yang tidak biasa serta adanya perpecahan di kategori usia, di mana untuk kategori usia di atas 55 tahun cenderung lebih ingin mencoba makanan dengan rasa baru.

