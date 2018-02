JIKA dulu kale bisa dibilang sebagai salah satu nama sayuran yang tidak terlalu familiar di telinga banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kale kini bisa dibilang sebagai sayuran yang sudah cukup populer.

Kale disebutkan jadi salah satu sayuran paling sehat, sebab kale sarat dengan banyak nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Sayuran berwarna hijau satu ini diketahui adalah sumber vitamin C yang sangat baik dan bisa dimasukkan ke dalam makanan dalam bentuk salad atau bahkan sebagai lauk, atau bisa juga diolah menjadi jus.

Lalu jika digadang sebagai salah satu sayuran paling sehat, sebetulnya apa saja sih manfaat kesehatan yang bisa didapat dari mengonsumsi kale? Melansir Ndtv, Rabu (7/2/2018).

1. Sumber antioksidan : Daun kale disebutkan penuh dengan antioksidan yang bisa membantu tubuh untuk melawan kanker, yang salah satunya bisa disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan ini juga bisa bekerja sebagai pencegah tanda-tanda awal penuaan, di mana salah satu dampak penuaan adalah bisa melemahkan daya penglihatan. Maka dari itu mengonsumsi kale dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan kesehatan mata sekaligus menurunkan resiko gangguan mata juga loh!

2.Sumber vitamin C : Kale adalah salah satu sayuran yang tepat untuk dimakan, agar bisa mendapatkan asupan vitamin C. Kale adalah sumber vitamin C yang sangat baik dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kale juga membuat kulit dan kuku Anda tetap sehat dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, kale secara efektif dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh.

3. Meningkatkan kesehatan tulang : Selain sumber vitamin C, kale ternyata juga sebagai salah satu sumber vitamin K yang terbaik. Tidak hanya memperkuat tulang tapi juga membantu mencegah pendarahan berlebih dan penggumpalan darah. Selain itu, kale diketahui juga penuh dengan magnesium, yang bagus untuk melawan diabetes tipe-2 dan penyakit jantung lainnya juga, di mana magnesium di kale adalah magnesium yang tidak mudah ditemukan di sayuran lainnya, maka dari itu kale menjadi sumber yang baik untuk asupan mineral esensial

4.Membantu proses detoks : Kale sangat bagus untuk detoksifikasi, memanfaatkan kale disebut sebagai cara alami untuk mendetoksifikasi racun dari dalam tubuh. Gunakanlah sayuran satu ini dalam proses detoksifikasi tubuh Anda. Bisa berupa bentuk olahan jus ataupun smoothie.

5. Membantu proses penurunan berat badan: Kale yang cukup rendah kalorinya ini bisa menjadi teman terbaik selama proses penurunan berat badan dan dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam menu makanan harian Anda.

