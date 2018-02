SEBAGAI unit bisnis e-commers MNC Group yang bergerak di bidang fashion dan lifesyle, The F Thing menyelenggarakan A Night of Appreciation, yaitu malam penganugerahan untuk memberi apresiasi kepada sejumlah vendor label fashion di Indonesia, khususnya yang telah kerja sama dengan The F Thing.

Bertempat di Awan Lounge, Kosenda Hotel, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, (7/2/2018), The F Thing mengapresiasi vendor label fashion. Mulai dari vendor busana wanita, busana pria, aksesori, dan berbagai vendor item fashion lainnya.

Untuk kategori penghargaan di antaranya terdiri dari most inovative vendor, most hype vendor, most Instagramable, most accessory, serta vendor busana pria dan wanita terbaik.

Fashion and celebrity stylish, Erich Al Amin yang hadir di acara tersebut berpendapat, event yang diadakan oleh The F Thing ini sangat bagus. Mengingat, perkembangan label fashion di Indonesia, khususnya Jakarta kini semakin pesat. Sehingga dengan memberi penghargaan kepada para vendor merupakan cara terbaik untuk menghargai pekerjaan pelaku usaha kraeatif di bidang fashion dan lifestyle. Sejauh ini ia menilai baru The F Thing yang menggelar event penghargaan untuk brand fashion.

"The F Thing mengapresiasi usaha dan kreativitas brand-brand fashion di Jakarta. Acara ini bisa dibilang menjadi pelopor yang memberikan award kepada brand-brand fashion. Semoga langkah ini banyak diikuti oleh yang lainnya," ujar Erich saat ditemui Okezone saat acara berlangsung.

Erich yang hadir sebagai pembaca nominasi menyatakan, penghargaan seperti ini akan memberi dampak luar biasa bagi perkembangan fashion. Pelaku fashion akan semakin tertantang untuk lebih kreatif, inovatif, dan tergerak menciptakan sesuatu yang berbeda sehingga memberi hasil kerja yang lebih baik lagi.

"Kita semua pasti senang dipresiasi. Kalau hasil kerja kita diapresiasi tentu itu akan mendorong semangat kerja yang lebih baik lagi. Apalagi, bagi pelaku kerja kreatif. Event ini menjadi cambuk yang memecut kami sebagai pelaku fashion untuk terus tergerak dan memikirkan cara bagaimana agar label enggak 'mati'," bebernya.

Sementara itu, Valencia Tanoesoedibjo selaku COO & Founder The F Thing mengatakan tujuan diselenggarakannya acara ini tentu untuk memberi apresiasi kepada para vendor atas usaha yang telah mereka lakukan agar menampilkan yang baik bagi industri fashion dan lifestyle.

"Selebihnya The F Thing ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan vendor-vendor yang ada di The F Thing agar ke depannya dapat terjalin kerja sama yang lebih baik," ungkap Valencia.

Dengan diadakannya malam apresiasi dengan konsep acara yang santai dan hangat, diharapkan bisa memberi ruang kepada pihak-pihak vendor dan juga The F Thing untuk melakukan dialog lebih banyak lagi sehingga ada feedback yang baik dalam menjalin kerja sama.

(ren)