KYLIE Jenner mengungkap nama putri pertama yang baru saja lahir. Melalui unggahan foto Instagram, ia menulis nama bayi mungilnya tersebut. Cara Kylie mengungkap nama bayinya cukup menyentuh.

Ia menunjukkan foto ibu dan anak yang sangat indah. Tampak di foto Kylie menggenggam tangan putrinya yang sedang terlelap tidur. Untuk menunjukkan identitas bayi perempuannya, Kylie pun memberi nama sang putri, Stormi, dengan menambahkan nama belakang Webster.

Tak lama foto tersebut diunggah, kini foto Kylie yang tengah menggenggam sang putri mendapat banyak ‘likes’ sepanjang sejarah Instagram. Bahkan, foto itu mengalahkan rekor yang dibuat oleh Beyonce sebelumnya.

Foto tersebut kemudian membuat para warganet terinspirasi untuk membuat meme. Sebuah akun Instagram bernama @girlwithnojob mengunggah foto milik Kylie Jenner yang telah di-edit olehnya.

Foto tersebut menampilkan lengan kecil Stormi yang ‘dicoret’ berbagai shade lipstik. Cara ini memang kerap dilakukan oleh bungsu klan Kardashian-Jenner saat mengumumkan seri warna terbaru dari koleksinya.

“That was fast… ” demikian keterangan foto itu tertulis.

“Is this a matte or a creamy?” tambah sang pemilik akun.

Tak hanya menjadi meme, ada pula netizen yang sengaja menjadikan nama putri Kylie Jenner sebagai candaan. Mengingat nama Stormi sangat dekat dengan kata ‘Storm’ yang dalam bahasa Indonesia berarti badai.

“The Kardashian-Jenner family just became a full-fledged weather forecast-it’s very Stormi in North Chicago with a chance of Reign,” tulis sang pemilik akun.

Mengutip People, Kamis (8/2/2018), para penggemar sempat meyakini bahwa awalnya bayi Kylie akan diberi nama Butterfly. Jenis hewan terbang yang banyak menjadi aksesori dan perlengkapan di kamar bayi Kylie.

Sementara, penggemar lain menyarankan nama Mariposa, yang artinya kupu-kupu dalam bahasa Spanyol atau Posie bila dipersingkat. Munculnya kata Posie ini bukan tanpa alasan. Kylie diketahui sangat menyukai kupu-kupu. Dia pernah mengunggah foto memakai cincin berlian berbentuk kupu-kupu dalam sebuah pemotretan November 2017 lalu.

Namun, nama Stormi yang dipilih Kylie juga indah. Berdasarkan blog nama bayi, diketahui Stormi memiliki arti anak yang berhati lapang. Selain itu ada pula arti lainnya yaitu meraih uang. Mungkin harapan dari nama tersebut agar sang bayi sukses dan punya banyak uang.

