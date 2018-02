RASANYA yang lezat membuat sup ayam menjadi makanan favorit banyak orang. Bahkan, makanan ini seakan menjadi menu wajib, khususnya saat musim dingin. Namun tak hanya lezat, mengonsumsi sup ayam juga bisa mengatasi flu.

Dilansir dari Daily Mail, sup ayam dapat meredakan gejalan infeksi saluran pernapasan bagian atas karena kandungan zat anti-inflamasi. Sup ayam memiliki aroma rempah dan kuah yang hangat sehingga bisa menghilangkan sumbatan pada hidung akibat flu.

Dr Stephen Rennard mempelajari tiga batch yang disebut sup nenek. Sup ini teridiri dari ayam, bawang merah, ubi jalar, parsnip, lobak, wortel, batang seledri, peterseli, garam dan merica. Selanjutnya stephen meneliti apakah pergerakan neutrofil, sel putih dalam darah yang mempertahankan tubuh terhadap infeksi akan diblokir atau dikurangi dengan sup ayam.

Hasil penelitian ini pun menunjukkan, bahwa sup ayam memiliki anti-inflamasi yang bisa mengurangi gejala dan memperpendek infeksi saluran pernapasan bagian atas serta membantu silia hidung berfungsi lebih baik untuk menghilangkan lendir.

"Meningkatkan asupan cairan penting saat Anda kedinginan. Hal ini disebabkan karena pelepasan cairan dari hidung meler atau keringat yang menyebabkan dehidrasi. Jadi saat Anda sakit, tubuh Anda perlu mengganti cairan yang hilang itu dan sup brothy dapat melakukan hal itu," ujar dokter rumah sakit Florida, Dr van Diepen.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pastikan Anda membuat sup sendiri sehingga lebih terjamin nutrisi dan kebersihannya. Sup ayam terdiri dari wortel, bawang merah, bawang putih, ayam dan seledri yang mengandung banyak nutrisi tinggi, serat, vitamin C dan antioksidan.

