TIDAK terasa momentum perayaan Hari Kasih Sayang, atau biasa disebut Valentine's Day sudah di ambang mata.

Momentum perayaan Hari Kasih Sayang ini memang selain bisa digunakan sebagai momen dengan pasangan, sanak keluarga dan bisa juga dengan teman-teman tersayang. Biasanya juga dijadikan momen yang pas untuk melamar pasangan.

Nah, momen tersebut lah yang dimanfaatkan oleh sebuah restoran sandwhich di Boston, Amerika Serikat. Sebab, khusus dalam rangka perayaan Valentine. Restoran sandwhich sekaligus perusahaan katering kecil bernama Pauli ini, seperti diwarta Foxnews, Kamis (8/2/2018) menawarkan menu spesial, yakni menu burger yang dijual dengan harga fantastis, yaitu USD3000 atau sekira Rp40,8 juta. Harga yang sangat fantastis untuk ukuran harga hamburger bukan?

Namun jangan heran, harga mahal tersebut ternyata karena burger tersebut akan disajikan dengan topping cincin tunangan, tepatnya cincin berlian 7/8 karat dan 14 karat emas.

"Nothing says ‘I love you’ quite like Boston’s best burger topped with a princess cut ring framed by round diamonds on a band of 14k gold, (Tidak ada ungkapan aku cinta kamu seperti burger terbaik Boston yang dihiasi topping cincin berlian bulat dengan 14 karat emas)," bunyi siaran media dari Pauli yang dirilis awal pekan ini.

Bagi orang yang berminat untuk memesan 'burger dengan cincin tunangan' yang juga hadir dengan isian burger pada umunya seperti onion rings, keju Amerika, bacon, saus barbekyu, dan kentang goreng ini, disebutkan lebih lanjut harus dulu melakukan pemesanan kepada pihak restoran 2 hari atau 48 jam sebelum Hari Valentine, di mana pemesanan ini harus dilakukan dengan kartu kredit yang valid.

Lebih lanjut, pihak Pauli sendiri menyebutkan bahwa bagi siapapun yang berminat, sebaiknya harus segera melakukan pemesanan karena sifat penawaran menu ini yang cukup terbatas. Walaupun, sejauh ini hingga berita ini dilansir Paul Barker selaku pemilik Pauli, mengungkapkan kepada Associated Press belum ada pesanan yang resmi tercatat masuk. Namun, Paul menyebutkan ia sudah mendengar ada beberapa orang yang sudah sangat tertarik dengan menu burger ber-topping cincin berlian ini.

