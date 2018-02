ANDA pasti pernah mendengar nama sosok yang satu ini. Ya, Jessica Biel memang memiliki karier yang bagus di dunia hiburan.

Jessica Biel dikenal sebagai seorang aktris cantik, model, dan produser Amerika. Istri Justin Timberlake ini telah banyak membintangi film dan serial televisi yang laris di pasaran.

Perempuan yang kini bernama Jessica Claire Timberlake ini lahir pada 3 Maret 1982 di Ely, Minnesota, Amerika Serikat. Dia merupakan putri pasangan Kimberley Conroe Biel dan Jonathan Edward Biel. Jessica bersama keluarganya sering pindah selama masa kecilnya.

Dia pernah tinggal di Texas, Connecticut, dan Illinois sebelum akhirnya menetap di Boulder, Colorado, di mana dia bersekolah di Fairview High School. Sejak duduk di bangku sekolah, Jessica sering bermain sepakbola dan menjadi pesenam. Dia bahkan ingin menjadi bintang musik setelah memenangkan kontes karaoke.

Selain aktif berolahraga dan menyanyi, Jessica ternyata memiliki minat terhadap dunia akting. Pada usia 9 tahun, dia muncul dalam beberapa produksi musik di kampung halamannya. Dia pernah memainkan peran utama dalam produksi seperti The Sound of Music dan Beauty and the Beast .

Pada usia 11 tahun, Jessica berpartisipasi dalam kompetisi yang disponsori The International Modeling and Talent Association di Los Angeles. Dari kompetisi ini, dia mendapatkan seorang agen dan manajer bakat profesional.

“Saya memenangkan beasiswa akting pada usia 11 tahun. Saya mulai belajar akting secara profesional dengan Ivana Chubbuck,” ujar Jessica dilansir Dailymail, Jumat (9/2/2018).

Nama Jessica Biel semakin meroket di jagat hiburan ketika dia memerankan tokoh Erin Hardesty di film The Texas Chainsaw Massacre pada 2003. Meskipun menerima ulasan negatif, film ini mendapatkan kesuksesan komersial.

“Awalnya saya skeptis ketika ditawari membintangi film The Texas Chainsaw Massacre . Namun, setelah melihat beberapa sekuel, saya pun tertarik dengan ceritanya dan memutuskan berperan di film,” ujar Jessica.

Sejak membintangi film laris tersebut, Jessica pun ditawari membintangi banyak film. Film-film tersebut di antaranya The Rules of Attraction (2002), Blade: Trinity (2004), Stealth (2005), Tim A (2010), dan Total Recall (2012). Film lainnya, The Illusionist , yang dia bintangi bersama Edward Norton dan Paul Giamatti, juga sukses di pasaran.

Tidak hanya film, dia membintangi berbagai serial televisi, di antaranya Saturday Night Live (2009), New Girl (2014), dan BoJack Horseman ( 2016-2017). Sejak 1994 hingga kini, Jessica telah berakting di 33 film dan 7 serial drama televisi.

Dia telah memenangkan berbagai penghargaan, di antaranya Young Artist Award Best Performance in a Feature Film: Supporting Young Actress berkat film Ulee’s Gold. Dia juga memenangkan penghargaan Newport Beach Film Festival Outstanding Achievement in Filmmaking Acting berkat film The Illusionist.

(tam)