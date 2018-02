KELAHIRAN anak Kylie Jenner disambut bahagia oleh keluarga dan para fans. Kebahagiaan itu pun semakin bertambah setelah sang ibu mengumumkan nama bayi mungilnya beberapa hari lalu.

Ya, bayi cantik itu diberi nama Stormi Webster. Lewat akun Instagram Kylie mengumumkan nama sang bayi yang disertai foto. Di foto tersebut hanya tampak sebagain wajah sang baby. Sedangkan gambar yang sangat jelas adalah ibu jari Kylie dan jari-jari mungil baby Stormi.

Postingan yang diberi keterangan nama sang bayi, Stormi Webster itu pun langsung dibanjiri like dan komentar dari netizen. Hingga kabar ini dimuat, jumlah like mencapai 15 juta lebih. Sontak angka ini berhasil mengalahkan posisi pertama dan kedua foto like terbanyak sepanjang tahun 2017.

BACA JUGA:

Berdasarkan rilis yang diterima Okezone, Instagram mengumumkan bahwa foto Stormi Webster di akun Kylie Jenner kini menduduki posisi pertama like Instgram terbanyak. Foto itu mengalahkan like terbanyak sebelumnya yaitu foto foto kehamilan Beyonce dan kelahiran anak kembar pesepak bola Christiano Ronaldo.

Seperti diketahui foto Kehamilan Beyonce mendapat like sebanyak 11,18 juta. Beda tipis dengan foto Beyonce, di posisi kedua foto kelahiran bayi kembar Ronaldo mendapat like sebanyak 11,02 juta. Kini, foto baby Stromi mendapat like jauh lebih banyak dari kedua foto tersebut. Foto buah hati Kylie itu mendapat like sebanyak 15,68 juta.

Selain mendapat like,foto tersebut juga dibanjiri komentar. Sebanyak 800 ribu lebih netizen mengomentari postingan itu. Banyak dari mereka yang menyampaikan ucapan selamat, memiji, mengkritik nama yang diberikan, bahkan menyarankan nama lain.

BACA JUGA:

Dari hasil perolehan tersebut, maka jelas sudah bahwa kini semakin banyak public figure yang menggunakan Instagram untuk membagikan momen pribadi mereka, serta mengajak kepada masyarakat global pengguna Instagram untuk turut merayakan kebahagiaan mereka.

Stormi Webster sendiri merupakan anak pertama Kylie dengan pacarnya Travis Scott. Pada awal kehamilan, Kylie sempat menutupinya. Namun, semakin lama publik tahu ia tak segan menunjukkan perut buncitnya.

Nama belakang Stormi diambil dari nama belakang ayah, dengan nama asli Scott Jacques Webster. Sedangkan nama awal memiliki beberapa arti, yaitu wanita yang banyak uang dan memiliki hati lapang.

(ndr)