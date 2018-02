SETIAP penggemar restoran cepat saji memiliki saus favorit untuk menikmati kentang goreng. Mulai dari saus yang manis dan asam sampai berbekyu menjadi favorit untuk semua penggemar kentang goreng di salah satu restoran cepat saji, McDonald’s.

Namun saat ini McDonald’s tidak akan menyediakan saus mayones lagi. Seperti dilansir dari Dailymail, Jumat (9/2/2018) alasan besar makanan cepat saji ini tidak menyediakan mayones lagi sebagai saus karena kurangnya permintaan dari konsumen dan peminatnya telah menurun.

Meski demikian, penggemar mayones tidak perlu kecewa kok. Karena ada menu rahasia lain yang akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan saus yang Anda idamkan sebagai saus untuk kentang goreng. Namun beberapa penggemar saus mayones mengatakan bahwa mereka telah meminta anggota staf untuk menambahkan saus mayones ke dalam burger mereka, tetapi hal itu tidak berhasil.

Akibat kejadian tersebut, media sosial dibanjiri dengan komentar-komentar pedas netizen yang mengeluh dan mendesak perusahaan cepat saji ini untuk mulai memproduksi mayones dalam kemasan sachet agar dapat di jual di toko-toko terdekat.

Tapi Kepala McDonald’s mengatakan bahwa walaupun ada demonstrasi seperti itu hal tersebut tidak akan membuat mereka memproduksi mayones dalam waktu dekat.

Juru bicara McDonald mengatakan kepada Cosmopolitan UK: "Apa yang kami tawarkan di restoran itu berdasarkan pada permintaan pelanggan. Saat ini kami belum memiliki rencana untuk menyediakan mayones kembali".

Lalu apa menu rahasia populer yang ditawarkan oleh McDonald’s? Berikut ulasannya:

Monster Mac – mungkin lebih tepat disebut bigger Mac, ini hanyalah sebuah Mac biasa, tetapi terdapat enam lapis roti dan daging ekstra pada menu ini.

The two cheeseburger meal – pada menu ini Anda akan mendapatkan burger keju tambahan di samping ada kentang goreng dan minuman Anda.

The All American – menu yang sederhana ini terdiri dari roti burger panggang ditambah daging sapi dan saus tomat. The all American menjadi salah satu item populer pada menu rahasia.

Fries with Big Mac Sauce – pada menu ini pelanggan dapat meminta langsung saus big mac ini untuk kentang goreng mereka. Biasanya saus ini diberikan secara gratis.

Grilled Cheese – ini adalah salah satu pilihan menu rahasia untuk Anda. Sebuah burger yang terbuat dari keju kemudian di panggang.

The Land, Sea and Air burger – burger yang satu ini dikombinasikan dengan tiga bumbu McDonald’s termasuk dua daging burger, fillet O fish dan McChicken dikombinasikan dengan banyak roti yang Anda inginkan.

The McGangBang – menu ini menggabungkan McDouble dengan sandwich McChicken.

The Neapolitan Shake – ini merupakan salah satu minuman pada menu rahasia McDonald’s. Minuman ini memadukan tiga rasa klasik yaitu vanilla,coklat dan stroberi untuk memberikan rasa yang unik pada lidah Anda.

