BAGI penggemar olahraga, sepatu menjadi salah satu perlengkapan yang tidak boleh dilupakan. Ya, berolahraga tanpa sepatu memang bisa membawa masalah pada kaki. Terlepas dari fungsinya, terkadang seseorang memilih sepatu olahraga karena terpincut dengan model dan warnanya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah banyak produsen yang menyediakan sepatu olahraga. Model dan warna sepatu juga terus mengikuti perkembangan zaman. Saat ini banyak ditemukan sepatu olahraga yang bergaya sporty namun tetap cocok dipakai dalam kegiatan sehari-hari karena memang desainnya disesuaikan untuk lifestyle. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin berminat untuk membeli sepatu olahraga.

Peluang itulah yang dimanfaatkan oleh produsen sepatu olahraga untuk terus menciptakan sepatu yang menarik minat masyarakat. Salah satunya produsen perlengkapan olahraga yang berbasis di Amerika Serikat yang baru saja meluncurkan sepatu olahraga terbaru menggunakan teknologi HOVR di mana bantalan sepatu sangat soft bila dibandingkan dengan sepatu olahraga lain. Sepatu ini terbagi menjadi dua desain yaitu Phantom dan Sonic.

“Sepatu keluaran terbaru ini dapat memberi energi return kepada pemakainya untuk berlari. Selain itu, cushion juga membuat pemakainya merasa floating,” ujar Brand Manager of Under Armour Indonesia, Agham Rinaldi saat ditemui dalam acara “Under Armour –The Unveiling Of HOVR in Indonesia”, Sabtu (10/20/2019) di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Satu hal yang menarik dari sepatu ini adalah produsen asal memproduksi satu warna dengan stok terbatas yaitu merah. Di Indonesia sendiri UA HOVR berwarna merah hanya tersedia 14 pasang saja dan tidak akan ada lagi.

“Dari produsen di US memang sudah menetapkan jika sepatu HOVR berwarna merah ini eksklusif untuk setiap negara. Jadi masyarakat Indonesia yang ingin mencari sepatu ini di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand mungkin akan kesulitan,” tambah Agham.

Ternyata sepatu ini pun sudah cukup dinantikan oleh sejumlah orang penggemar sepatu olahraga. Terbukti sebelum acara peluncuran terlihat ada beberapa orang yang rela mengantre untuk membeli sejak pukul 08.00 pagi tadi. Dijelaskan oleh Agham, karena jumlahnya yang terbatas maka ukuran sepatu juga terbatas.

“Antrean cukup banyak, kami menyediakan 20 kartu waiting list sebagai bentuk antisipasi. Kami terus memberitahu kepada customer yang mengantre tentang ukuran sepatu yang tersisa sehingga kami membantu memastikan mereka mendapatkan sepatu yang diinginkan. Kami tidak ingin mereka sudah mengantre lama tetapi ternyata ukurannya tidak ada,” ungkap Agham.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima Okezone, dalam waktu kurang dari satu jam, dari 14 pasang sepatu yang disediakan hanya tertinggal 2 pasang. Selain warna merah, warna oranye yang disebut Briliant untuk perempuan juga hanya tersedia kurang lebih 19 pasang. Selain kedua warna yang telah disebutkan, masih ada warna hitam, abu-abu, dan putih yang jumlah persediannya lumayan banyak.

(ful)