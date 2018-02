HIDUP memang penuh dengan kejadian tidak terduga, seperti halnya nasib sial yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja, dewi fortuna yang membawa keberuntungan pun bisa menghampiri siapa saja dan di mana saja dalam waktu yang tidak terduga.

Salah satu contohnya keberuntungan yang dialami oleh masyarakat di Miami baru-baru ini. Well, bagaimana tidak beruntung? Pasalnya para masyarakat di Miami ini diketahui baru saja dibayari barang belanjaannya oleh seorang selebriti terkenal dunia. Ada apakah gerangan?

Seperti dilansir Thedailymeal, Sabtu (10/2/2018) rapper terkenal Drake diberitakan baru saja menghabiskan USD50000 atau sekira Rp681 juta untuk membayari barang belanjaan dari kurang lebih 60 orang di Miami. Dijelaskan, kala itu keberadaan Drake di Miami ialah karena kepentingan untuk proses pengambilan gambar atau shooting video klip untuk lagu hitsnya yang berjudul 'God's Plan'.

(Baca Juga: Minuman Tercemar Darah Barista, Gerai Kopi Ternama Ini Dituntut Sebuah Keluarga)

Lalu di tengah-tengah jadwal kegiatannya, Drake mengunjungi supermarket Sabor Tropical Supermarket, untuk membayar barang belanjaan bahan makanan dan minuman dari 60 orang di supermarket tersebut.

Dibayari mendadak oleh seorang selebriti terkenal, para pengunjung supermarket tentunya merasa terkejut karena sama sekali tidak mengetahui rencana Drake tersebut. Salah satunya, Guille Deza.

"Tidak ada satupun orang yang tahu dia akan datang ke sini, dan kami datang ke sini hanya untuk berbelanja kebutuhan seperti biasa. Lalu kamera-kamera mulai disetel, di situ kami mulai mengira-ngira apa yang akan terjadi," ungkap Guille kepada E! News.

Guille menambahkan, walaupun berstatus sebagai artis terkenal, namun Drake aslinya adalah pribadi yang sangat ramah dan baik hati.

"Drake berfoto dengan semua orang yang meminta foto dengan dirinya, ia juga berjabat tangan dengan orang-orang tersebut. Selain itu, ia juga menolong orang-orang untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan dan menyerukan kepada orang-orang bahwa jangan ragu untuk mengambil semua yang mereka inginkan untuk memenuhi keranjang belanja," tambahnya.

(Baca Juga: Teh Lahang, Minuman Isotonik Alami Asli dari Tanah Pasundan)

Mengalami kejadian unik yang membahagiakan, Guille pun tidak lupa untuk membagikan pengalaman menyenangkannya tersebut ke dalam laman akun Instagram pribadinya.

"A real king when out and paid for everyone’s groceries in the store, all the while encouraging people to buy more lol. BE GOOD AND IT’LL COME RIGHT BACK AROUND!!! So much love and bless this man 100 times over for all his generosity,” tulis Guille sebagai keterangan foto wefie dirinya bersama sang rapper yang pernah menjalin hubungan asmara dengan diva seksi J.LO tersebut.

Selain melakukan donasi dengan cara membayari total barang belanjaan puluhan masyarakat Miami, sebelumnya Drake diketahui juga telah mendonasikan sekitar USD25000 kepada Miami Senior High School dan USD50000 kepada salah satu mahasiswa di University of Miami, Destiny James agar bisa membayar uang sekolahnya.

(tam)