AJANG Miss Indonesia 2018 kembali dihelat. Diselenggarakan oleh RCTI dan Yayasan Miss Indonesia untuk ke-14 kalinya, perhelatan Miss Indonesia 2018 akan mencari wanita Indonesia yang memiliki karakter beauty with a purpose, yakni seseorang yang memiliki kecantikan serta kemampuan istimewa dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Di tahun ini, ajang Miss Indonesia kembali dilaksanakan dan dimulai dengan rangkaian audisi yang digelar di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta, serta audisi khusus di 4 wilayah terpilih, yakni Bali, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Para juri akan mencari peserta yang memiliki kepribadian MISS, yakni Manner, Impressive, Smart, dan Social.

"Saya melihat ke-34 finalis sudah memiliki kriteria MISS. Saya senang para finalis Miss Indonesia di tahun ini memiliki latar pendidikan yang baik dan bermacam-macam, mulai dari medical school, engineering, komunikasi, dan lainnya. Mereka memiliki motivasi dalam mengikuti ajang ini, serta berkepribadian baik dan diharapkan bisa memberi sumbangsih untuk Indonesia," papar Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman Miss Indonesia Organization, dalam jumpa pers di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (12/2/2018).

Saat ini 34 finalis Miss Indonesia 2018 tengah menjalani masa karantina. Terhitung sejak 10 Februari hingga 23 Februari 2018 mereka akan melakukan serangkaian pembekalan diri. Sesi pembekalan terdiri dari public speaking, pembentukan karakter, cara berperilaku, kelas kecantikan, dan modelling.

Selain melakukan kegiatan pembekalan, para finalis juga melakukan enam fast track yang dikompetisikan. Fast track tersebut adalah beauty with a purpose, nature and beauty fashion, sport, talent, catwalk, dan social media. Dalam kesempatan tersebut, Liliana menekankan beauty with a purpose sebagai salah satu poin penilaian yang penting.

"Misi Miss Indonesia adalah menjadi seorang wanita yang tak hanya cantik, tapi memiliki tujuan hidup melalui beauty with a purpose. Inilah yang menjadikan Miss Indonesia berbeda dengan ajang kecantikan lainnya, kita fokus terhadap masalah sosial. Jadi, hal ini yang perlu ditekankan kepada para finalis," jelas Liliana.

Nantinya, penilaian selama karantina akan mendapatkan total nilai sejumlah 70 persen, dan 30 persen sisanya didapat dari performa finalis di malam final yang akan diselenggarakan pada 22 Februari 2018 mendatang. Para finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh para dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment.

Acara malam puncak Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara Robby Purba, Daniel Mananta, dan Amanda Zevannya. Serta dimeriahkan oleh Jaz, Gloria Jessica, HiVi, dan Virgoun.

