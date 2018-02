MALAM puncak Miss Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 22 Februari mendatang. Pada momen itulah, hanya ada satu finalis yang akan terpilih menjadi Miss Indonesia menggantikan posisi Achintya Nilsen.

Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo, menaruh harapan besar pada 34 finalis Miss Indonesia 2018, khususnya pada sosok yang akan terpilih menjadi Miss Indonesia.

"Harapan saya siapa pun yang terpilih nantinya bisa memenangkan Miss World 2018 melalui cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, jangan terbebani, lakukan dengan hati yang tulus tentu hasilnya akan baik," ujar Liliana Tanoesoedibjo dalam jumpa pers Miss Indonesia 2018 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (12/2/2018).

Tak lupa, Liliana berharap untuk ajang Miss World ke depannya, minimal perwakilan Indonesia bisa mempertahankan prestasi yang ditorehkan Maria Harfanti dan Natasha Mannuela sebagai second runner up Miss World. Serta kembali mengantarkan Indonesia menorehkan prestasi dengan memenangkan fast track beauty with a purpose. Seperti diketahui, sejak 2014 hingga 2017, Indonesia telah berhasil meraih kemenangan dalam fast track tersebut.

"Indonesia patut berbangga dengan prestasi-prestasi perempuan-perempuan Indonesia yang berhasil memenangkan fast track beauty with a purpose di ajang Miss World selama empat tahun berturut-turut. Pencapaian ini menjadi cerminan kualitas perempuan Indonesia di mata dunia. Berbekal dari prestasi ini, semoga Indonesia mampu membawa pengalaman tersebut untuk meraih mahkota Miss World mendatang," tutur Liliana.

Selain Liliana, Miss Indonesia sebelumnya, yakni Maria Harfanti dan Natasha Mannuela, tak luput memberikan harapan dan pesan kepada Miss Indonesia 2018 terpilih. Maria Harfanti, Miss Indonesia 2015, berharap agar nantinya Miss Indonesia 2018 bisa semakin berkarya untuk Indonesia.

"Di PBB, terdapat sustainable development goals, di mana beberapa di antaranya, seperti nutrisi sudah dilakukan pada proyek Beauty with a Purpose Natasha dan Achintya. Kemudian, saya di bidang kebersihan. Harapannya, nanti beauty with a purpose yang dilakukan Miss Indonesia selanjutnya bisa menyelesaikan masalah lainnya, seperti infrastruktur dan lain-lain," kata Maria Harfanti dalam kesempatan yang sama.

Sementara, Natasha Mannuela atau yang akrab disapa Acha, menberikan pesan agar Miss Indonesia terpilih bisa memiliki hati untuk mengasihi dan mau berjuang untuk Indonesia.

Sementara itu, malam puncak Miss Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 22 Februari 2018 mendatang. Para finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh para dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment.

Acara malam puncak Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara Robby Purba, Daniel Mananta, dan Amanda Zevannya. Serta dimeriahkan oleh Jaz, Gloria Jessica, HiVi, dan Virgoun.

(tam)