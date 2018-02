MALAM puncak Miss Indonesia 2018 akan dihelat di Studio 14 MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis 22 Februari 2018. Selain diisi oleh wajah-wajah lama, pada jajaran dewan juri tahun ini akan diramaikan oleh sosok baru. Ya, dia adalah Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela.

"Juri malam puncak Miss Indonesia 2018 ada Ibu Wulan Tilaar, Peter F Saerang, Ferry Salim, Maria Harfanti, dan Natasha Mannuela," ujar Chairwoman of Miss Indonesia Organization sekaligus Ketua Dewan Juri Miss Indonesia 2018, Liliana Tanoesoedibjo, saat jumpa pers di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (12/2/2018).

Bersama para juri lainnya, wanita berusia 23 tahun itu akan memberikan sejumlah penilaian untuk menentukan penerus Achintya Nilsen selanjutnya. Dituturkan Liliana, malam puncak Miss Indonesia 2018 memberikan kontribusi penilaian sebesar 30 persen dan menjadi salah satu bagian dari penilaian yang tak kalah penting.

"Karantina selama 15 hari penilaiannya meliputi 70 persen saat masa karantina dan 30 persen saat malam puncak," kata Liliana.

Saat ini 34 finalis Miss Indonesia 2018 tengah menjalani masa karantina. Terhitung sejak 10 Februari hingga 23 Februari 2018 mereka akan melakukan serangkaian pembekalan diri. Sesi pembekalan terdiri dari public speaking, pembentukan karakter, cara berperilaku, kelas kecantikan, dan modelling.

Selain melakukan kegiatan pembekalan, para finalis juga melakukan enam fast track yang dikompetisikan. Fast track tersebut adalah beauty with a purpose, nature and beauty fashion, sport, talent, catwalk, dan social media. Dalam kesempatan tersebut, Liliana menekankan beauty with a purpose sebagai salah satu poin penilaian yang penting.

Sebagai salah satu dewan juri, Acha begitu Natasha Mannuela akrab disapa, menaruh harapan terhadap Miss Indonesia 2018 yang terpilih. Menurutnya, sosok Miss Indonesia harus memiliki hati yang tulus dan mau berjuang demi nama Indonesia.

"Harapan saya untuk Miss Indonesia 2018 harus memiliki hati yang mengasihi Indonesia, mau berjuang untuk Indonesia dengan ketulusan," kata Acha dalam kesempatan yang sama.

Acha bukan satu-satunya Miss Indonesia yang duduk di jajaran dewan juri. Ada pula Maria Harfanti, Miss Indonesia 2015, yang telah dua kali menjadi juri ajang Miss Indonesia.

