BETAPA bahagia menjadi Victoria Beckham, hidupnya selalu dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Kali ini bentuk kasih sayang itu terlihat ketika suami dan anak-anaknya memberi dukungan di New York Fashion Week 2018.

Ya, sejak remaja personel Spice Girls ini sudah di kelilingi sahabat-sahabat sesama anggota girl band yang saling memberi dukungan dalam karier. Kasih sayang dan kekompakan antar mereka pun masih terjalin hingga kini.

Sejak menjadi istri sah pesepakbola David Beckham, wanita bernama lengkap Victoria Adams ini tak pernah kekurangan kasih sayang dari suami. Empat orang anak telah mewarnai hari-hari mereka sebagai sepasang suami-istri.

Keluarga ini sepertinya membuat banyak orang iri, Selain Victoria dan Beckham adalah pasangan yang harmonis, karier keduanya juga sangat bagus. Sebagai pesepakbola, Beckham tercatat sebagai pemain terbaik di Eropa dan dunia dalam beberapa musim.

Sementara, karier Victoria yang beralih dari penyanyi ke dunia fashion juga terbilang sukses. Baru-baru ini terlihat 3 buah hati dan sang suami hadir memberi dukungan ketika Victoria memerkan koleksi busana winter 2018 di New New York Fashion Week, tepatnya pada Minggu malam, 11 Februari 2018 waktu setempat.

Seperti dilansir Popsugar, Senin (12/2/2018) David Beckham duduk di barisan depan bersama ketiga anaknya, Romeo yang berusia 15 tahun, Cruz, 12 tahun, dan Harper, 6 tahun saat ibu mereka memamerkan beberapa koleksi busana hasil rancangannya.

Meski hanya ditemani suami dan tiga anak, Victoria tetap bahagia dan semangat. Ketidakhadiran si sulung Brooklyn (18 tahun) karena suatu alasan tidak menjadikan semangatnya patah dan keceriaan dalam keluarga ini sirna.

Victoria mengakui dukungan keluarga sangat berarti baginya. Kendati ia sedikit kasihan dengan Cruz yang tampak sedikit bosan duduk di belakang panggung. Melihat anaknya kurang bersemangat, Victoria pun langsung menghampiri putranya untuk memberikan kecupan dan membelai pipinya.

Di akun Instagram, David Beckham sempat mengunggah foto kebersamaan itu tanpa istri. Dalam keterangan foto ia mengungkap kebanggannya kepada Victoria sebagai ibu dari anak-anak dan menuliskan kerinduan kepada Brooklyn.

“@davidbeckham : Show day... Proud of mummy @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven we miss you @brooklynbeckham.”

