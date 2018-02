MENGIDOLAKAN seseorang, baik itu seniman, guru, artis, hingga atlet adalah hal sangat wajar. Sebab, rasa suka dan rasa kagum pada dasarnya tidak ada batasaannya bukan?

Ketika mengidolakan seseorang, biasanya para penggemar bisa mengekpresikan rasa suka rasa cintanya terhadap sang idola melalui berbagai tindakan. Mungkin dengan tidak pernah absen datang ke konser sang penyanyi idola, rajin menonton tayangan yang menayangkan sang idola, membeli berbagai merchandise, atau bahkan bisa juga sampai membuatkan menu makanan dengan nama sang idola.

BACA JUGA:

Poin yang terakhir disebutkan di atas adalah yang dilakukan oleh seorang penggemar atlet snowboarder, Shaun White. Di mana sang penggemar asal Korea Selatan tersebut, bernama Cha Gwen ini secara kebetulan juga merupakan seorang pemilik restoran.

Hal ini sendiri terungkap ketika sang atlet, Shaun mendatangi restoran dari penggemarnya tersebut, Santa Burger yang berlokasi di dekat area tempat penyelenggaraan babak kualifikasi Olimpiade Musim Dingin, Phoenix Snow Park di Pyeongchang. Di mana kedatangan dari Shaun ke restoran ini, sontak membuat Cha Gwen yang juga merupakan instruktur snowboarding menjadi terkejut.

Namun, bukan hanya Cha Gwen yang terkejut, sebab diketahui Shaun juga kaget melihat langsung bahwa ada menu burger "Flying Tomato" yang dibuat oleh Cha Gwen khusus sebagai bentuk rasa kagum dari Cha Gwen kepada atlet yang punya julukan "Flying Tomato" itu karena rambut warna merahnya yang khas.

Burger 'Flying Tomato' ini sendiri, diketahui lebih lanjut dijual dengan harga1 juta Won atau sekira Rp12,5 juta, dengan keterangan yang tertera bahwa burger tersebut hanya diperuntukkan bagi Shaun White.

"The best special thing. This is only for Shaun White. My wish for your gold medal (Ini adalah hal spesial terbaik, ini hanya untuk Shaun White. Harapanku untukmu adalah bisa mendapatkan medali emas)," bunyi keterangan yang tertera di buku menu.

Kemudian, diketahui pada Minggu, 11 Februari 2018, Shaun berkesempatan mendatangi langsung restoran Cha Gwen, dan langsung memesan menu burger 'Flying Tomato', yang disambut oleh Cha Gwen yang sangat terkejut.

"Apakah ini nyata, apakah ini Shaun White? Ini bukan mimpi? Shaun White bilang padaku bahwa ini nyata, Ya Tuhan ini tidak bisa dipercaya," ungkap Cha Gwen.

Burger 'Flying Tomato' spesial untuk Shaun White ini dibuat dari dua daging patty, dua jenis keju lezat dan dua sayap ayam. Di mana akhirnya hari itu dimasak dan diberikan gratis kepada Shaun langsung dari Cha Gwen, sang penggemarnya. Demikian seperti disitat Thedailymeal, Selasa (12/2/2018).

(dno)