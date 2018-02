SEMAKIN hari kreasi di dunia kuliner, rasanya makin membuat kita tercengang. Bagaimana tidak, tepat di penghujung 2017 telah muncul berbagai minuman yang hadir dengan cita rasa unik.

Sebut saja mulai produk susu rami yang mengandung minyak CBD (cannabidiol), hingga minuman wine dengan campuran ganja atau Cannabis alcohol, yang dibuat oleh perusahaan Rebel Coast Winery asal California,. Dalam produk ganja yang diinfus dengan wine tanpa alkohol ini, disebutkan mengandung kandungan 16 milligram THC (bagian bahan psikoaktif ganja) di setiap botolnya, kadarnya sekira 4 miligram per 1 gelas.

BACA JUGA:

Kini muncul kembali minuman beralkohol yang memiliki campuran rasa berbeda dan unik. Minuman ini dalam kategori gin dengan rasa apel panggang dan salted caramel.

Yup! Anda tidak salah membaca kok! Sekilas nama baked apple and salted caramel memang lebih cocok hadir sebagai pudding atau makanan penutup lainnya? Tapi, diketahui lebih jelas, minuman gin rasa baked apple and salted caramel yang namanya kedengarannya lezat ini, seperti diwarta Metro, Senin (12/2/2018) ini memang ada dan dijual oleh Masters of Malt dengan harga 20 Euro atau kurang lebih kira-kira Rp334.998 per satu botolnya.

"Syrupy sweet throughout with a faint Himalayan sea salt bite. Apple strudels dominate the palate, followed by a succulent soft toffee finish, (rasa sirup manis yang bertemu dengan garam laut Himalaya yang menggigit. Serta strudel apel yang mendominasi langit-langit mulut, diikuti dengan roti toffee yang lezat, yang diikuti oleh rasa gula-gula yang lembut," bunyi keterangan rasa yang digambarkan.

Untuk proses pembuatan, minuman gin ini sendiri disebutkan melalui proses penyulingan Poetic Licence di Sunderland, yang dibuat dalam bersama kurang lebih 500 liter hibrida dan menggunakan Lisensi Puitis Old Tom Gin sebagai basis.

BACA JUGA:

Bagaimana? Tertarik mencoba mencicipinya sebagai minuman gin langsung atau dituangkan ke dalam es krim, sebagai pengganti sirup karamel favorit?

(dno)