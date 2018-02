JIKA Anda tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang ajaran Buddha, candi dan vihara mungkin bisa menjadi tempat terbaik. Namun, sekelompok biksu di Tokyo memiliki cara tersendiri untuk memberikan informasi kepada para wisatawan tentang agama mereka.

Baru-baru ini, sebuah bar berkonsep Buddha resmi dibuka di kawasan Yotsuya, Tokyo. Keistimewaan Vowz Bar tidak hanya terletak pada menu makanannya yang unik, tetapi juga mencakup karyawan dan pihak pengelola bar tersebut.

Dilansir dari Grape, Selasa (13/2/2018), seluruh karyawan dan pemilik Vowz Bar merupakan para biksu yang berasal dari salah satu vihara di kota Tokyo. Dari segi interior, bar tersebut mengusung konsep minimalis namun tetap menyuguhkan suasana yang intim antara pengunjung dan karyawan bar.

Beberapa hiasan khas Buddha pun sengaja diletakkan di sejumlah titik untuk menciptakan suasana nyaman. Tidak hanya itu, meski sibuk mengurusi pesanan, dua orang biksu selalu menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pengunjung.

Eits, tunggu dulu, topik pembahasannya bukan seputar politik atau kasus-kasus terkini yang sedang dihadapi para pemimpin dunia, melainkan melihat sisi kehidupan dari perspektif Buddha.

Para staf memang serius mempromosikan ajaran mereka di tengah arus modernisasi yang semakin deras. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa diajak untuk membicarakan isu-isu ringan atau hanya sekadar becanda.

Untuk menunya sendiri, Vowz Bar memfokuskan pada racikan cocktail yang diracik dengan teknik khusus dan bahan berkualitas. Beberapa di antaranya juga memiliki nama yang sangat unik yakni, "Nirvana in the Pire Land" dan "Never Ending Suffering in Hell".

Anda juga bisa mencoba menjalankan ritual "omikuji" untuk mengetahui keberuntungan atau malapetaka yang akan Anda hadapi di masa mendatang. Meski bahasa yang digunakan cukup sulit untuk dimengerti, namun para staf akan dengan senang hati menjelaskannya.

Selain menyediakan beragam racikan cocktail, Vowz Bar juga memiliki ruang mediasi yang dapat digunakan oleh para pengunjung. Di ruangan inilah pemilik bar akan mendemonstrasikan seni calligraphy. Jika tertarik, kanvas yang telah diukir dengan huruf calligraphy itu dapat Anda beli sebagai suvenir.

Tidak perlu khawatir, bar ini sangat terbuka sehingga dapat dikunjungi oleh semua kalangan meski tidak memiliki latar belakang agama yang sama.

