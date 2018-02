SETIAP negara biasanya memiliki slogan masing-masing untuk memikat wisatawan agar datang berkunjung. Indonesia pun tidak lepas dari strategi ini. Anda tentu sering mendengar kata-kata "Wonderful Indonesia". Bahkan slogan ini sudah terkenal hingga Eropa.

Terkadang beberapa negara memiliki slogan yang unik agar semakin menarik minat wisatawan. Melansir Independent, Senin (12/2/2018), inilah sejumlah slogan unik itu:

Thailand : Open to the new shades

Slogan ini bertujuan untuk menunjukkan keragaman wisatawan yang mengunjungi negara Asia Tenggara dan berfokus pada generasi penerusnya.

Slovakia : Good Idea

Slogan ini dimaksudkan untuk mencerminkan bahwa kunjungan wisatawan ke negara tersebut adalah ide bagus. Saat di Slovakia, wisatawan bisa mengunjungi Pegunungan Tatra yang menakjubkan, margasatwa, ibukota berukuran kecil namun indah, Bratislava, dan KoŇ°ice.

El Salvador : The 45-Minute Country

Melalui slogan ini, El Salvador ingin menunjukkan meskipun negaranya berukuran besar, wisatawan tetap bisa memanfaatkan waktu dengan produktif. Wisatawan bisa mencapai tempat tujuannya sesegera mungkin.

Ukraina : It's All About U

Walaupun terdengar sedikit aneh, slogan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada wisatawan jikalau di Ukraina mereka bisa mendapatkan hal yang menyenangkan. Wisatawan bisa melihat betapa menakjubkannya ibukota Kiev, serta mengunjungi pusat kebudayaan Odessa dan Lviv yang memiliki pusat kota yang diakui oelh UNESCO.

Uganda : You're Welcome

Slogan ini mungkin terlihat tidak begitu ramah. Namun pemerintah Uganda memaksudkan slogan ini untuk menarik pengunjung ke negara Afrika Tengah dengan tangan terbuka.

Djibouti : DJIBEAUTY

Slogan dari Djibouti terlihat bersahabat karena menggunakan kata-kata yang digunakan sehari-hari. Ada penekanan daya tarik alami dalam slogan ini sehingga menjadi alasan wisatawan untuk datang berkunjung.

Belize : A Curious Place

Kata "penasaran" dalam slogan ini mungkin dimaksudkan untuk membangkitkan minat wisatawan datang berkunjung. Namun jika tidak ada hal yang benar-benar menarik minat wisatawan, itu bisa menjadi bumerang.

Kiribati : For Travellers

Lokasi negara ini sebenarnya cukup terpencil. Sehingga meskipun memiliki slogan yang ditujukan untuk traveler, akses ke negara ini terbilang sulit bagi wisatawan.

Taiwan : The Heart of Asia

Asia adalah benua terbesar di dunia dan titik tengah geografisnya adalah Kyzyl, Rusia. Sedangkan Taiwan berada di lepas pantai timur Asia sehingga kurang pas bila dibilang jantung Asia.

(dno)