VIDEO dengan cerita pengorbanan seorang ibu yang harus membesarkan anaknya seorang diri menjadi viral di dunia maya. Video mengharukan tersebut ternyata dibuat Traveloka untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2018.

Video yang berjudul “Wander with Wonder” itu bercerita tentang seorang ibu yang berprofesi sebagai sopir taksi. Meskipun sibuk bekerja, sang Ibu itu tetap harus mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Ada keinginan yang terpendam dari putra Ibu tersebut, yaitu traveling ke luar negeri. Namun apa daya, kondisi keuangan yang tidak mencukupi membuat impian sang anak ke luar negeri itu pun sirna.

Kendati demikian, si Ibu tersebut tidak ingin anaknya bersedih. Dia pun memiliki segudang ide untuk membahagiakan buah hatinya. Seiring perjalanan waktu, putra sang Ibu tersebut telah menjadi dewasa. Sang anak pun mengingat pengorbanan ibunya untuk membahagiakan dirinya saat masih kecil. Nah, penasaran kelanjutan ceritanya kan? Yuk, tonton videonya di bawah ini!

Beragam komentar, bahkan pujian datang dari netizen atas tayangan iklan Traveloka tersebut. Karenanya, tak sedikit netizen yang ikut menceritakan kisah mereka.

“A mom who never gets tired of being creative to make her son happy despite all uncertainty . The kid grew up to be a man who cherish every moment of joy his mom gave throughout his childhood and celebrates his mom's deepest wish. Enough to make me replay this video dozens of time with a tear in the end,” tulis Ahril Abd di kolom komentar.

“Im crying... so much effort for this advertisement,”cuit akun Syahida Zawawi.

Selain itu, banyak pula netizen yang mengingat Ibu dan keluarganya setelah menonton tayangan “Wander with Wonder” itu di media sosial YouTube. Salah satunya akun hortihorteae.

“Suddenly how I miss my mom, though my mom was not like that. Still, it makes me tears to see the love of the family,” tulisnya.

Video yang baru diunggah pada 16 Januari 2018 itu kini sudah mencapai lebih dari 3 juta views dan mendapatkan sekitar 1.000 likes. Salah satu pesan yang tersirat dalam iklan itu adalah Traveloka berharap agar Anda bisa traveling keliling dunia dengan orang-orang yang sangat disayangi. Bahaya sekali video ini, benar-benar mengantar kisah haru Ibu dan anak ke dunia nyata.

