AJANG Miss Indonesia tahun ini kembali diselenggarakan. Kemegahan dari malam puncak Miss Indonesia 2018 akan disiarkan secara langsung dari Studio 14 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis 22 Februari 2018.

Dituturkan Dini Putri, Director of Programming RCTI, penyelenggaraan spesial Miss Indonesia 2018 dipersiapkan mulai dari studio yang digunakan. Diketahui pihak RCTI telah menyiapkan studio spesial berkapasitas 900 orang untuk menampung para penonton yang antusias mengikuti ajang Miss Indonesia. Hal ini termasuk keluarga serta rekan-rekan terdekat para finalis yang akan menyaksikan secara langsung.

"Melihat minat yang sangat tinggi terhadap malam puncak Miss Indonesia. Kami menyiapkan studio besar berkapasitas 900 orang, semoga tahun depan studio yang lebih besar sudah siap untuk kapasitas 2 ribu orang yang memang kami persiapkan untuk kepentingan Miss Indonesia," ujar Dini Putri dalam jumpa pers Miss Indonesia di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin 12 Februari 2018.

Malam puncak Miss Indonesia 2018 semakin meriah lantaran dihadiri pula oleh Miss World 2017, Manushi Chhillar. Manushi Chhillar akan turut serta melakukan sesi pemindahan mahkota dari Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen, ke Miss Indonesia 2018 terpilih.

"Miss World 2017 nanti akan hadir memeriahkan malam puncak Miss Indonesia 2018. Selain Miss World, ada pula Miss World kontingen dari enam negara. Mereka memang datang ke Indonesia untuk melakukan syuting Beauty With a Purpose. Seperti yang diketahui, Indonesia sudah empat tahun berturut-turut memenangkan fast track Beauty With a Purpose di ajang Miss World," tutur Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman of Miss Indonesia Organization dalam kesempatan yang sama.

Malam puncak Miss Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 22 Februari 2018 mendatang pukul 21.00 WIB. Para finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh para dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment. Mereka adalah Liliana Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Peter F Saerang, Wulan Tilaar, Maria Harfanti, dan Natasha Mannuela.

Acara malam puncak Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara Robby Purba, Daniel Mananta, dan Amanda Zevannya. Serta dimeriahkan oleh Jaz, Gloria Jessica, HiVi, dan Virgoun.

(hel)