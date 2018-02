PERHELATAN Miss Indonesia kembali digelar untuk ke-14 kalinya. Setelah menjalani proses penyaringan yang ketat di empat kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Serta special hunt di lima kota, yaitu Bali, Medan, Makassar, dan Yogyakarta tersaring 34 finalis perempuan Indonesia yang siap memperebutkan gelar Miss Indonesia 2018.

Saat ini, 34 finalis yang terpilih tengah menjalani masa karantina selama dua pekan lamanya, terhitung sejak 10 Februari hingga 23 April 2018. Mereka akan melakukan pembekalan diri, meliputi public speaking, pembentukan karakter, cara berperilaku, kelas kecantikan, dan modelling.

BACA JUGA:

"Mereka juga akan melakukan fast track yang dikompetisikan, yaitu beauty with a purpose, nature and beauty fashion, sport, talent, catwalk, dan social media," ujar Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman of Miss Indonesia Organization, yang ditemui Okezone, usai jumpa pers Miss Indonesia 2018 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin 12 Februari 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Liliana menekankan beauty with a purpose sebagai salah satu poin penilaian yang penting. Menurutnya, untuk menjadi sosok perempuan Indonesia, tak hanya memiliki paras wajah nan cantik tetapi memiliki tujuan hidup untuk berbagi terhadap sesama.

"Misi Miss Indonesia adalah menjadi seorang wanita yang tak hanya cantik, tapi memiliki tujuan hidup melalui beauty with a purpose. Inilah yang menjadikan Miss Indonesia berbeda dengan ajang kecantikan lainnya, kita fokus terhadap masalah sosial. Jadi, hal ini yang perlu ditekankan kepada para finalis," jelas Liliana.

Nantinya, penilaian selama karantina akan mendapatkan total nilai sejumlah 70 persen, dan 30 persen sisanya didapat dari performa finalis di malam final yang akan diselenggarakan pada 22 Februari 2018 mendatang.

Selain pembekalan dan menjalani kompetisi fast track, para finalis juga melakukan serangkaian kegiatan kunjungan. Sebut saja kunjungan media visit ke MNC Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hingga kunjungan ke beberapa pihak sponsor. Salah satunya melakukan kelas kecantikan dan mengunjungi pabrik kosmetik Sariayu Martha Tilaar.

Hingga hari ketiga karantina (Senin 12 Februari 2018), para finalis telah melakukan sharing session bersama Liliana Tanoesoedibjo, mengunjungi Panti Werdha, dan melakukan latihan koreografi.

Sementara itu, malam puncak akan diselenggarakan pada Kamis, 22 Februari 2018. Para finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh para dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment.

BACA JUGA:

Acara malam puncak Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara Robby Purba, Daniel Mananta, dan Amanda Zevannya. Serta dimeriahkan oleh Jaz, Gloria Jessica, HiVi, dan Virgoun.

(dno)