SEGALA sesuatu yang indah dipandang mata, memang menarik untuk dibahas. Sebab secara naluriah, siapa sih yang tidak senang melihat tampilan visual yang indah?

Contohnya, kaum pria tentu akan senang melihat wanita yang cantik, begitu juga dengan kaum wanita yang pastinya juga senang melihat pria berparas tampan. Seperti yang sedang dihebohkan oleh para netizen di Korea Selatan ini contohnya.

Ya, seperti yang diketahui, Negeri Ginseng tersebut sedang jadi sorotan masyarakat dunia sehubungan dengan gelaran Olimpiade Musim Dingin, '2018 Pyeongchang Winter Olympics' yang dihelat di Pyeongchang. Mengingat ajang olahraga ini adalah acara olahraga kelas dunia, tentu banyak sekali atlet-atlet internasional yang hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.

Dari sekian banyak atlet internasional yang hadir, ada Jonathan Learoyd yang berhasil menarik perhatian netizen di Korea Selatan. Jonathan Learoyd sendiri diketahui adalah seorang profesional ski jumper yang mewakili Prancis dalam gelaran Olimpiade Musim Dingin tahun ini.

Disebutkan lebih lanjut, Jonathan yang baru berusia 17 tahun ini sedang viral kehadirannya karena memiliki wajah yang sangat tampan. Di mana, saking tampannya, Jonathan berhasil membuat para netizen menjadi penggemar baru yang tergila-gila akan ketampanannya.

Sebagai hasil 'kegilaan' tersebut, laman akun Instagram pribadinya (jonathan_learoyd) sebagaimana dikutip Allkpop, Selasa (13/2/2018) dipenuhi oleh berbagai komentar dari para fangirls. Mulai dari komentar seperti "You can just jump into my heart", "Jonathan just please stay in Korea", "Jonathan marry me!!" , "Burn your passport", hingga "I wanna exchange you for 25 millions Korean males".

Melihat komentar yang membanjiri laman akun Instagram Jonathan tersebut, beberapa orang menilai sebagai komentar yang lucu, namun ada juga beberapa pihak yang mengkritik perilaku fangirls tersebut dengan menilai apa yang dilakukan itu adalah hal yang berlebihan dan malah membuat takut sang atlet. Disebutkan pula, bahkan Jonathan sendiri memberikan like pada komentar yang berbunyi "Damn what the f*ck is wrong with these comments".

Melihat hal itu, sekarang para netizen meminta para fangirl untuk berhenti membuat komentar menyeramkan yang bisa membuat orang-orang Korea menjadi malu karenanya, dengan memberikan komentar berisi saran kepada para fangirl untuk menahan diri dalam berkomentar, sebab orang-orang dari negara lain dengan serius akan menganggap orang-orang Korea Selatan adalah orang-orang yang aneh.

