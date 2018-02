Dunia media sosial kembali ramai dengan kabar dari selebriti yang melaporkan netizen sebagai pelaku cyber bullying. Kali ini artis Denada menjadi korban yang melaporkan sebuah akun yang telah menghina buah hatinya.

Di akun Instagram miliknya, @denadaindonesia, anak dari penyanyi legendaris, Emilia Kontesa itu mengunggah foto hasil capture sebuah komentar yang sangat pedas dari salah satu followers-nya. Gambar bertuliskan komentar tersebut berisi hinaan dan sumpah serapah untuk anak Denada, Shakira Aurum.

Setelah membaca, Denada tak tinggal diam. Dia yang selama ini santai dan tidak peduli terhadap apa pun komentar warnanet, kali ini berang. Mantan istri Jerry Aurum langsung bereaksi karena isi kometar sudah menyeret sang buah hati. Di dalam komentar, akun bernama @leza_zulkifli itu menuliskan sumpah serapah kepada anak Denada agar celaka suatu saat nanti.

Menanggapi komentar jahat tersebut, Denada menulis, “@leza_zulkifly , kamu udah yakin dengan apa yg jadi statement kamu buat saya dan anak saya? Kamu mau menguji saya? Ok. Saya akan selesaikan ini. Dengan cara saya.”

“You just pushed the wrong button. Kamu baru aja usik naluri saya sebagai seorang IBU. Sekarang, mau kamu yg hubungi saya? Atau saya yang cari kamu. SAMPAI DAPET. Saya ber-sosmed selalu realistis. Buat saya, saya sama sekali ga perduli akan komen2 ga penting yang ditujukan buat saya. I dont give a fvck. Not even the slightest,” sambungnya.

“Tapi komen kamu itu PENTING SEKALI. Saya kayak lagi berhadapan sama orang bersenjata tajam yang akan berbuat jahat terhadap saya dan anak saya. Pilihan saya cuma 1: SAYA LAWAN. Saya akan jaga anak saya, walaupun nyawa taruhannya buat saya,” kecam Denada.

Aksi Denada sebagai seorang ibu yang anaknya akan dicelakai oleh orang tak dikenal mendapat dukungan bagi para selebriti sesama orangtua. Bahkan warganet lainnya juga banyak yang mendukung Denada.

Anji, mantan personel Drive menulis, “@duniamanji, Aku akan melakukan hal yang sama sih. Semoga dapet ya.” Sementara itu, Nafa Urbach yang anaknya juga pernah menjadi bidikan pedofilia menambahkan, ”OMG Gila, udah sangkut pautin anak, disumpahin pakai nama Tuhan untuk diperkosa, ini ngawur parah, prah, Gila.”

Di postingan selanjutnya, tampak foto Denada bersama seorang pengacara di kontor kantor biro hukum. Kembali di foto itu Denada menunjukkan sikap perlawanannya kepada pem-bully.

“@denadaindonesia : I WILL FIND YOU @leza_zulkifly . Tidur lo ga bakal nyenyak mulai malam ini.” Postingan ini kemudian dikomentari oleh Ussy Sulistiawati. Ia menulis, “Maju terus!! Keterlaluan anak dibawa-bawa! Harus kasih semacam itu,” seru Ussy.

