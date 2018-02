OREGON - Seorang wanita di Oregon, Amerika Serikat, menjadi orang pertama di dunia yang diketahui terinfeksi oleh spesies cacing kecil di organ mata.

"Infeksi cacing ini sebelumnya hanya terlihat pada ternak, yang disebarkan oleh lalat yang mengonsumsi cairan dari bola mata," kata peneliti pemerintah AS, Senin 12 Februari lalu.

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (CDC) mengatakan sebanyak 14 cacing parasit dari spesies "Thelazia gulosa" dengan panjang kurang dari 1,2 cm diambil dari mata seorang wanita berusia 26 tahun selama periode 20 hari sebelum gejalanya mereda.

Jenis cacing Thelazia ini sebelumnya hanya terlihat pada ternak di seluruh AS bagian Utara dan Selatan Kanada, demikian laporan para peneliti dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Mereka mengatakan, penelitian tersebut mengindikasikan bahwa orang Amerika Utara mungkin lebih rentan terhadap infeksi tersebut dari pada yang diketahui sebelumnya.

Jika cacing tetap berada di mata seseorang untuk waktu yang lama, mereka bisa menyebabkan luka pada kornea dan bahkan kebutaan.

"Kasus infeksi parasit cacing jarang terjadi di AS, dan kasus ini ternyata merupakan spesies Thelazia yang belum pernah dilaporkan pada manusia," kata pemimpin penelitian Richard Bradbury, yang bekerja dengan Divisi Parasit dan Malaria CDC.

Sebelumnya, ia memperkirakan hanya ada dua spesies cacing mata yang menginfeksi manusia di seluruh dunia, dan Thelazia gulosa sekarang menjadi yang ketiga.

Para peneliti mengatakan wanita tersebut menyadari cacing kecil dan menembus mata kirinya setelah mengalami iritasi. Kegiatannya yang sering dilakukan di luar ruangan selama musim panas membuat dia terkena infeksi.

Wanita tersebut berasal dari kota Gold Beach, terletak di pantai Oregon di sepanjang Samudra Pasifik sekitar 65 km Utara perbatasan California.

Kasus infeksi cacing mata sebelumnya telah dilaporkan di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Asia dan di masyarakat pedesaan yang dekat dengan hewan dan dengan standar hidup yang buruk.

Cacing mata ditemukan di berbagai hewan termasuk anjing, kucing dan karnivora liar tertentu.

