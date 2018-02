SEBAGIAN besar orang mendapatkan kulit halus karena perawatan. Tapi, tidak bagi seorang penyanyi John Mayer.

Ya, pembawa tembang Moving On and Getting Over ini mengaku kulit halusnya tidak ia dapatkan dari kerja keras sebuah perawatan. Namun, lebih mencengangkan lagi, karena alasannya sangatlah tidak biasa.

Rahasia kulit lembutnya John Mayer ungkap pada Minggu malam lalu, ia mengunggah sebuah video yang menggambarkan dirinya sedang menatap cermin dan memeriksa pori-pori kulit. Video tersebut Mayer bagikan pula lewat unggahan cerita singkat di akun instagramnya.

Unggahan video yang diunggah pekan lalu tersebut, membuat penggemarnya kembali mundur ke 2016, saat itu Mayer membuat serangkaian unggahan pada snapchat yang berjudul “Rahasia Perawatan Kulit dengan John.” Dalam videonya Mayer mengungkapkan, dirinya menggunakan produk dan teknik perawatan kulit hingga USD610 atau setara Rp8,3 juta lebih.

Akan tetapi itu masa lalu, sebab sekarang Mayer justru memiliki rahasia lainnya. Ia meninggalkan semua produk dan teknik perawatan kulit wajahnya dan membiarkan alam bekerja pada kulitnya dengan sendirinya. Dalam video singkat di instagram akhir pekan, ia mengatakan kulitnya sama seperti kulit pria pada usia 40 tahun.

Masih dalam video yang sama, ia menuliskan, “Bagaimana kulit saya begitu mulus?” dan ia juga menjawab pertanyaannya sendiri setelah berseru, “Wow, itu benar-benar dekat,” dan mulai mengelus pipinya yang ditumbuhi bulu-bulu. Setelahnya, John Mayer mulai membagikan rahasia kulit mulus dan lembut yang dimilikinya.

Dalam video tersebut, John mengatakan dirinya tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol lagi. Selain itu, John Mayer juga membatasi waktu keluarnya saat matahari terik. Ia pun tidak makan makanan yang bisa memicu jerawat.