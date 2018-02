DI tengah semarak Hari Valentine yang terlihat di pusat perbelanjaan, acara televisi, dan unggahan romantis di media sosial, memang membuat banyak orang terhipnotis.

Batapa inginnya mereka mendapat ucapan romantis atau menunjukkan rasa kasih sayang secara khusus untuk orang yang amat disayangi pada tanggal 14 Februari. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, merayakan Hari Valentine memang tidak lahir dari budaya Indonesia dan ajaran agama Islam.

Para selebrti tanah air yang dahulu mungkin pernah merasakan dan larut dalam perayaan Hari Valentine karena tidak mengetahui asal-muasal Valentine, kini tidak lagi merayakannya. Mereka yang sudah berhijrah mulai paham bahwa hari kasih sayang bukan hanya tanggal 14 Februari, tetapi setiap hari dan kapan saja boleh mengungkapkan rasa sayang kepada pasangan. Dan, tidak harus dengan simbol-simbol seperti cokelat atau bunga.

Dari pantauan Okezone di media sosial, beberapa selebriti yang sudah berhijarah tidak merayakan Hari Valentine. Di akun Instagram mereka terdapat unggahan tentang makna kasih sayang lewat cara yang lebih dalam dan suci.

Arie Untung

Lebih dulu mendalami agama kemudian hijrah, mantan VJ MTV ini semakin istiqomah. Bahkan ia semakin mantap memilih jalan Allah SWT dan membimbing sang istri Fenita ikut hijrah bersama. Pada 14 Februari ayah 3 orang anak ini mengunggah foto bersama istri dengan tulisan rencana umroh bersama.

"Kami ngga merayakan hari kasih sayang hari ini, bagi kami hari itu benar benar terasa penuh kasih sayang kalau berada di tempat yang kita paling sayang, bersama orang yang paling kita sayang, banjir air mata bahagia untuk zat yg paling kita sayang. Foto diatas terjadi pada saat kami memohon akan sesuatu utk dikabulkan. Bulan depan insha Allah kita akan kembali kesana untuk berterima kasih atas telah dikabulkannya permohonan tersebut," tulis Arie.

Mario Irwinsyah

Di akun Instagram, pria yang ngetop lewat aktingnya di sejumlah FTV ini mengunggah tulisan,

"Will you be my Valentine?", 'Ah, basi!' Seharusnya, "Will you be my vengantine?", Oh ya, so pasti!

Tulisan ini diunggah suami Ratu Anindita ini untuk pata pria. Kalau serius langsung menikah tak perlu merayakan Valentine.

Pada unggahan halaman selanjutnya, terdapat tulisan, "Besok tukeran cokelat? Maaf ya enggak level. Mending tukeran tulang. Aku jadi tulang rusukku, kamu jadi tulang punggungmu?"

Irfan Hakim

Bila saat Valentine simbol rasa sayang kepada seseorang ditunjukkan lewat cara memberi cokelat, menurut Irfan tidak. Rasa sayang yang mulia seharunya dibuktikan lewat Akad.

