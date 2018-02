PADA Mei 2018 mendatang, keluarga Kerajaan Inggris akan mengadakan hajatan besar, dengan dihelatnya pesta pernikahan Pangeran Harry dengan sang tunangan, aktris Meghan Markle.

Sederet detail menyangkut pernikahan dari salah satu daftar pewaris tahta Kerajaan Inggris ini, sudah banyak diberitakan media belum lama ini. Termasuk di antaranya, perihal lokasi sesi upacara seremonial pernikahan yakni St George's Chapel di Istana Windsor yang kemudian dilanjutkan dengan sesi acara resepsi di St George's Hall.

Soal detail tampilan lokasi acara pernikahan Harry dan Meghan, menyitat Hellomagazine, Kamis (15/2/2018) hari ini foto-foto yang menampilkan venue lokasi pernikahan telah beredar secara online. Di mana dalam foto-foto yang beredar, terlihat dengan jelas bagaimana Kapel St George di Kastil Windsor ini memiliki desain interior yang sangat mewah, indah nan menawan yang mampu membuat orang berdecak kagum saat melihatnya.

Di Kapel St George di Kastil Windsor mewah inilah, upacara pernikahan Harry-Meghan akan dilangsungkan pada 19 Mei 2018, yang dilakukan oleh The Rt Revd, David Conner dan diresmikan oleh The Most Revd dan Rt Hon. Justin Welby, Uskup Agung Canterbury.

Kapel St George yang menjadi lokasi ini, disebutkan lebih lanjut memiliki kapasitas mampu menampung tamu sebanyak kurang lebih 800 orang. Di mana para tamu undangan yang akan hadir di pernikahan Harry-Meghan nanti tentunya tidak hanya para sanak keluarga dan juga para kerabat, tetapi juga anggota keluarga kerajaan dari Eropa, hingga pihak pemerintah berwenang.

Setelah upacara mengikat janji pernikahan, Pangeran Harry dan Meghan nantinya akan keluar dari kapel untuk berpose di area tangga. Pemilihan kapel St George disebutkan menjadi pilihan lokasi pernikahan Harry-Meghan ini tidaklah mengherankan, karena sebelumnya di kapel megah nan indah inilah juga menjadi lokasi dari proses pembaptisan Pangeran Harry pada 1984 silam. Selain itu, Pangeran Charles dan Duchess of Cornwall juga menikah di kapel ini pada 2005 lalu.

Terakhir, setelah dipakai untuk menjadi lokasi pernikahan Pangeran Harry dan Meghan. Pada pertengahan Oktober mendatang, kapel St George di kastil Windsor ini juga akan jadi saksi bisu dilangsungkannya acara pernikahan sepupu Pangeran Harry dan William, Putri Eugenie dan sang calon suami, Jack Brooksbank.

