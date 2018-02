Ada banyak promo diskon membeli makanan atau malah dapat tambahan gratis saat berkunjung ke restoran untuk merayakan Valentine berdua dengan pasangan. Anda tak perlu bingung mau makan siang atau makan malam hari ini, sembari memanfaatkan promo tersebut.

Di Jakarta misalnya, ada banyak restoran memberikan harga spesial khusus bagi pasangan yang datang. Anda harus memanfaatkannya, apalagi di tanggal tua begini.

Berbagai restoran junk food yang enak hingga restoran dengan konsep fine dining berlomba untuk memberikan diskon spesial kepada para pasangan kekasih yang merayakan Hari Kasih Sayang, tepatnya di tanggal 14 Februari 2018.

Kira-kira, ada promo apa saja yang Anda dapatkan jika ingin mentraktir pasangan khusus hari ini. Simak ulasannya berikut, dirangkum Okezone, Rabu (14/2/2018).

Burger King

Restoran junk food yang punya menu andalan burger enak dengan patty yang tebal itu menawarkan harga spesial untuk pengunjung yang ingin mencicipi sensasi whooper junior atau cheeseburger bareng pasangan. Promo ini bisa didapatkan di restoran Burger King favorit Anda. Harga dua burger ala carte dibanderol Rp40 ribu belum termasuk pajak. Promo ini disebut Twogether, yang dipersembahkan khusus untuk pasangan yang jatuh hati merayakan Hari Kasih Sayang.

Shirokuma

Restoran yang menghidangkan menu khas Jepang seperti matcha ice cream hingga hidangan bento yang enak di sini juga dijual dengan harga promo saat Valentine. Perut bisa kenyang makan berdua di sini dengan menu dua chibi parfair, chicken gyoza ditambah dengan dua es teh manis. Harganya dibanderol sekira Rp88 ribu. Harga itu pasti terjangkau bagi pasangan yang ingin merayakan malam Valentine yang seru di dalam restoran Shirokuma di beberapa pusat perbelanjaan di seluruh Jabodetabek.

Sour Sally

Kalau ingin mentraktir pasangan dessert sehat berupa yoghurt ice cream, datang ke Sour Sally adalah pilihan yang tepat. Selama Valentine, tepatnya tanggal 12-18 Februari 2018, Anda bisa mendapatkan promo buy 1 get 1. Jika Anda membeli Japanese Yuzu Sauce akan mendapatkan The Roselle Sauce ukuran besar, tanpa ada tambahan biaya. Pasti momen hari spesial Anda berdua dengan pasangan tambah manis dan bikin nagih.

Roppan

Kalau ingin memberikan si dia berupa aneka pastry manis yang pas untuk camilan, Anda bisa menikmati promo Rp99 ribu untuk dua lusin pastry. Pasti dia akan senang menerima kejutan dari Anda. Bahkan, kue itu bisa dibagikan untuk teman dekat atau keluarga terkasih. Pasti momen ini tambah spesial, yang membuat dia makin sayang dengan Anda. Promo manis ini bisa dinikmati hingga 25 Februari 2018.

Greyhound Cafe

Kalau ingin makan malam istimewa dan harganya mahal, Anda bisa datang ke Greyhound Cafe di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ada menu Valentine dinner set dengan citarasa street food Thailand dan Western Food. Dengan merogoh kocek sekira Rp550 ribu, Anda bisa mencicipi set hidangan menu pembuka, menu utama seperti Noodle in Tom Yum Koong, Crab Meat Fried Rice, dan Fusilli with Seafood Tom Yum atau Grilled Angus Sirloin with Spicy North Eastern Thai Hot Sauce. Biar makan malam tambah romantis dan manis, ada sajian menu penutup berupa Fresh Coconut Crepe Cake, Chocolate Lover, dan Mix Berries. Hmm... Yummy!

