APAPUN yang dilakukan selebriti, terlebih lagi selebriti dunia memang pasti akan menjadi pemberitaan. Seperti yang dilakukan oleh model, presenter, penulis buku masak sekaligus istri dari penyanyi terkenal John Legend, Chrissy Teigen.

Chrissy memang selama ini dikenal sebagai sosok selebriti dunia yang ramah, humoris, dan sangat aktif di media sosial baik di Twitter ataupun Instagram. Nah, kali ini pemberitaan seputar dirinya tidak jauh dari apa yang ia lakukan di media sosialnya yang membuat banyak orang terperangah.

Bagaimana tidak, sebagaimana dilansir Thedailymeal, Rabu (14/2/2018) Chrissy baru saja mengunggah foto dirinya yang sedang membuat hidangan salad di dapur tanpa sehelai benang pun alias bertelanjang bulat. Sadar bahwa foto dirinya tersebut kemungkinan akan mendatangkan berbagai komentar, termasuk di antaranya komentar negatif, Chrissy langsung sigap menuliskan keterangan, bahwa dirinya hanyalah berusaha untuk sealamiah mungkin, dan melakukan apapun yang ia mau dalam hidupnya.

"Plz don’t shame me I am a strong proud salad making woman just being natural and trying to live my life,” tulis wanita yang sedang mengandung anak keduanya tersebut sebagai keterangan foto yang menampilkan dirinya sedang bertelanjang sambil membuat salad di dapur sembari tersenyum lebar tersebut.

Menariknya, mengetahui bahwa Instagram sendiri memiliki peraturan tidak memperbolehkan tampilan foto-foto yang menunjukkan nudity alias foto telanjang. Chrissy tidak lupa menunjukkan selera humornya dengan menutupi bagian kedua payudaranya dengan gambar emoji salad berukuran besar.

Sementara itu, hingga berita ini dilansir belum ada keterangan lebih lanjut alasan apakah yang melatarbelakangi Chrissy berpose telanjang sambil memasak salad di dapur tersebut. Foto Chrissy ini sendiri sepertinya disukai oleh para netizen. Sebab foto ini sudah mendapatkan likes kurang lebih sejumlah 1,7 juta lebih dari para netizen pengguna Instagram.

