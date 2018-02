SELAIN candle light dinner bersama pasangan, biasanya momen perayaan Hari Valentine yang rutin jatuh setiap tanggal 14 Februari setiap tahunnya ini juga dijadikan momen bagi sebagian orang untuk memberikan hadiah spesial untuk pasangannya.

Akan tetapi, jika bicara soal kado Valentine, tidak bisa dipungkiri selama ini kado Valentine ya identik dengan cokelat, bunga mawar, hingga boneka Teddy Bear. Sangat klise dan tidak lagi mengejutkan karena terasa terlalu standar bukan? Lalu adakan kado unik namun tetap romantis yang bisa diberikan ke pasangan tercinta saat merayakan Valentine? Tenang, berikut Okezone uraikan 5 ide kado unik untuk Valentine, seperti disitat Cosmopolitan, Rabu (14/2/2018).

1. Keju : Yup, Anda tidak salah baca kok! Ketimbang memberikan sekotak cokelat kenapa tidak untuk memberikan kado unik misalnya yakni keju yang dibuat berbentuk hati. Jika tidak mau keju, Anda bisa mengganti heart-shaped chocolate yang sudah sangat biasa dan terduga ini dengan jenis makanan apapun yang pasangan Anda sukai. Mulai dari pizza sampai kudapan favorit lainnya.

2. Drawing card : Kartu ucapan yang cantik banyak sekali dijual bebas di pasaran. Namun, tentunya akan terasa lebih unik sekaligus spesial jika kartu ucapan standar ini diganti oleh gambar lukisan buatan yang digambar ditulis dan dihias sendiri. Memang sih lebih banyak memerlukan usaha ekstra, tapi pasti akan terasa jauh lebih spesial untuk yang menerimanya. Dalam membuat lukisan gambar ini banyak pilihan yang bisa dipilih, misalnya Anda berdua digambar menjadi salah satu karakter Disney, atau hanya merupakan sketsa abstrak, atau bebas apapun.

3. Multilayer cake buatan berdua : Bunga seolah menjadi kado wajib saat Valentine. Well, padahal daripada bunga yang mungkin bagi sebagian orang sudah sangat membosankan, hadiah Valentine untuk pasangan bisa diganti dengan kado unik salah satunya adalah kue hasil buatan bersama. Lupakan buket bunga mawar! Ambil tepung dan bahan-bahan lainnya, lalu mulailah membuat kue multi-tier yang Anda panggang sepanjang malam berdua bersama pasangan. Sejatinya, menghadiahi pasangan dengan makanan adalah sesuatu yang tidak pernah salah.

4. Aksesori multifungsi : Selain bunga, boneka ataupun cokelat. Perhiasan juga biasanya jadi kado standar lainnya yang menjadi pilihan untuk diberikan kepada pasangan kala perayaan Valentine. Well, sebenarnya pilihan kado akan perhiasan disebutkan cukup riskan. Namun jika bersikeras ingin memberikan perhiasan, sebaiknya pilih kado berupa aksesori unik yang multifungsi. Misalnya cincin yang juga bisa dijadikan pembuka botol (bottle-opening ring), telescope necklace, atau bisa juga kalung dengan pendant alias bandul yang juga berfungsi sebagai vibrator.

5. Ganti boneka dengan permen rasa spesial : Boneka beruang Teddy Bear dengan signature "I love you" atau "I miss you" juga biasanya jadi pilihan standar dan aman sebagai kado untuk pasangan. Lupakan kado klise ini, dan berpikir lah sedikit "out of the box" dengan menggantinya dengan sesuatu yang unik namun tetap manis, misalnya sekotak permen jelly atau gummy bears. Buat yang tidak biasa dengan memberikan infused gummy bears Champagne, atau rasa apapun yang jadi favorit pasangan Anda. Sekali lagi, food is the best gift.

(ren)