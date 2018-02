HARI ini, 15 Februari 2018 adalah harinya para single. Setelah kemarin, 14 Februari para pasangan kekasih merayakan hari Valentine, maka kini waktunya pria dan wanita single bersenang-senang merayakan Single Awareness Day.

Menyandang status single tidak selalu menyedihkan. Meski istilah ‘jones’ alias Jomblo Ngenes sering disematkan untuk single-single yang sering galau, tapi mereka sebetulnya beruntung.

Menurut Feby Indirani, penulis buku berjudul "69 Things to be Grateful About Being Single" menjadi single itu menguntungkan. Dalam bukunya ia memaparkan banyak sekali keuntungan yang didapat para single yang tidak lagi dirasakan mereka yang sudah punya pasangan. Saat ditemui Okezone, beberapa waktu lalu Feby menyebut keuntungan menyandang status single, seperti berikut ini.

Bebas masalah dengan mertua

Ini salah satu keuntungan yang harus disyukuri. Di saat teman-teman yang lain sudah menikah lalu merasakan berbeda pendapat dan berseslisih dengan mertua. Seperti berbeda cara mengasuh anak, tidak bisa masak, atau jadi masalah kalau bangun kesiangan. Nah, mereka yang masih single bebas dari persoalan ini.

Bisa bangun siang

Terlepas sudah punya anak atau belum, biasanya menjadi seorang istri dituntut untuk bangun pagi, termasuk akhir pekan. Setiap pagi istri harus bangun dan menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak. Maka beruntunglah mereka yang masih single, masih bisa lanjut tidur sampai siang.

Hapal nama-nama aktor keren dan ganteng

Kalau sudah berumah tangga, tak ada lagi kesempatan untuk movie marathon. Semua waktu habis untuk urusan rumah tangga. Bagi yang masih single dan hanya menghabiskan waktu nonton film setiap ada waktu luang, mereka bisa hapal nama-nama aktor ganteng masa kini.

Bebas kentut

Mungkin sulit bagi wanita yang sudah jadi istri untuk kentut saat tidur malam hari atau ketika bangun pagi. Sebab, di samping ada suami. Jadi harus menahan-nahan buang angin. Tapi, kalau masih tidur sendiri, siapa yang bisa ngelarang kentut?

Well, setelah membaca keuntungan menjadi single, sudah selayaknya kamu enggak galau terus ya. Nikmati hidup sekecil apapun hal yang bisa disyukuri.

(tam)