DI mata orang-orang yang sudah mempunyai pasangan, melihat pria dan wanita yang masih menyandang status single mungkin menyedihkan. Mereka berpikir betapa berat dan sulitnya hidup sendiri tanpa pendamping untuk diajak berbagi dalam suka dan duka.

Namun, menurut Feby Indirani, wanita yang sedang konsern mengampanyekan gerakan berhenti melecehkan orang-orang yang berstatus single #stopsingleshiming dan #loveforall berpendapat, anggapan orang tentang single tidak bahagia itu belum tentu benar.

“Di mata orang-orang yang punya pasangan single itu menyedihkan. Tapi kan kita enggak tahu mereka single itu karena apa. Siapa tahu memang dia sementara ini belum mau punya pasangan karena masih ada goal yang diingin dicapai,” kata Feby saat berbincang dengan Okezone belum lama ini di Jakarta.

Atau mungkin, sambungnya, mereka trauma. Orang-orang single itu kan bukan orang yang dari lahir sampai sudah berusia cukup menikah tidak pernah punya pasangan kekasih atau dekat dengan lawan jenis.

“Enggak mungkinkan mereka belum pernah pacaran sama sekali, belum tentu mereka orang yang enggak laku. Mungkin itu memang menjadi keputusan mereka untuk sementara waktu,” bebernya.

Sementara itu, untuk para single yang mungkin sudah tak tahan dengan celaan ‘jomblo’, sebaiknya cobalah lebih menikmati hidup. Wanita yang juga penulis buku berjudul, "69 Things to be Grateful About Being Single" ini memberi saran kepada orang-orang single yang mungkin risau dengan statusya, belajar menertawakan diri sendiri.

“Orang yang bahagia dan orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang berani menertawakan diri sendiri. Menertawakan diri sendiri bukan berarti jelek, kalau kita bisa melakukannya, hidup ini akan terasa ringan. Ya, ketawa saja tentang diri kalian, dengan begitu semuakan jadi enteng,” cetusnya.

Lebih lanjut Feby mengatakan, menjadi seorang single harus bisa mencintai diri sendiri. Cara itu dianggap salah satu bentuk penghargaan kepada diri sendiri. “Kalau bukan diri kita yang mencintai diri sendiri siapa lagi dan bagaimana mereka bisa mencintai orang lain kalau belum bisa mencintai diri sendiri,” paparnya

“Nikmati hidup, lihat kelebihan yang dimiliki. Kalau misalnya karier sukses, keluarga bahagia, sehat, cantik, uang ada, teman-teman juga sayang, terus kenapa harus status single yang dilihat, itu terus yang jadi perhatian. Tapi memang biasanya orang lebih fokus pada kekurangannya sih bukan kelebihan,” celetuk Feby.

