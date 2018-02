MEMILIKI tubuh gemuk tidak selalu buruk bagi kesehatan, setidaknya itu yang disimpulkan dari sebuah penelitian. Dikatakan memiliki tubuh gemuk bisa mendapatkan sejumlah keuntungan secara kesehatan.

Sebuah studi baru-baru ini menyimpulkan, sel-sel yang ditemukan dalam lemak dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membuat kita bertanya-tanya apakah ada manfaat kesehatan ketika memiliki tubuh gemuk. Jangan salah, ini bukan untuk mengatakan bahwa memiliki tubuh gemuk itu sehat! Tapi, memiliki tubuh gemuk memang ada beberapa keuntungan menurut sejumlah penelitian.

Meski kedengarannya kontroversial dan bertentangan dengan kearifan umum, Anda menganggap manfaat kesehatan memiliki gemuk ini menarik, simak yuk ulasan yang dikutip dari laman Thehealthsite berikut ini:

1. Sistem kekebalan tubuh yang lebih baik

Sebuah studi yang diterbitkan di PLoS One mengatakan, lemak di sekitar organ tubuh kelebihan berat badan yang disebut omentum, dapat mengatur mekanisme pertahanan tubuh, mencegahnya menyebabkan kerusakan pada organ dalam. Satu lagi pada tahun 2017 yang dipimpin oleh Dr Yasmin Belkaid juga melaporkan, sel-sel yang ditemukan dalam lemak dapat membantu tubuh menangkis infeksi.

2. Otak lebih sehat

Sebuah penelitian terhadap 2 juta orang menyarankan, orang-orang yang kelebihan berat badan dan obesitas mungkin kurang rentan terhadap demensia di usia tua. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan obesitas meningkatkan risiko penyakit demensia.

3. Kesehatan tulang yang lebih baik

Rheumatoid arthritis, kondisi autoimun yang menyebabkan radang sendi kronis, dapat menyebabkan kerusakan tulang permanen. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki BMI tinggi lebih terlindungi dari kondisi tulang tidak menentu. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Rheumatology, pria dengan kelebihan berat badan mengurangi risiko mengidap rheumatoid arthritis.

4 Umur yang lebih panjang

Sebuah studi di The Journal of American Medical Association menunjukkan, beberapa manfaat kesehatan yang terkait dengan kelebihan berat badan dapat mengurangi tingkat kematian sebesar 6%. Satu lagi yang dilakukan oleh Centers for Disease Control and Prevention mengatakan, BMI yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan panjang umur.

