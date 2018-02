MENCARI pasangan yang setia dalam hidup memang tidak mudah. Apalagi jika Anda seorang yang terkenal, tentu akan memilih orang yang tepat sebagai pendamping hidup, karena tak sedikit pula orang terkenal yang tidak terlalu memperhatikan siapa calon pendamping hidup mereka nantinya. Hal itulah yang akan memicu timbulnya skandal percintaan di antara para orang terkenal.

Tetapi, menurut lansiran dari Madamenoire, Jumat (16/2/2018) ada beberapa tokoh terkenal yang memiliki kesetiaan luar biasa pada pasangan mereka, diantaranya:

1. Barrack Obama

Barrack Husein Obama merupakan mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus suami dari Michelle Obama. Mereka bertemu saat Michelle ditugaskan untuk membimbing Barrack muda. Kencan pertama mereka adalah saat pergi ke teater untuk menonton Spike Lee's Do The Right Thing dan sejak pasangan tersebut menikah pada bulan Oktober 1992, Barack telah melakukan banyak hal yang tak terlupakan istrinya. Mereka juga memiliki dua anak perempuan. Ketika Barrack menjalankan tugas yang cukup berat sebagai Presiden AS, ia dan istrinya tetap menikmati hidup mereka di gedung putih.

2.Jay Z

Selama bertahun-tahun, rapper Jay Z lebih fokus pada kariernya. Tapi semua berubah saat dia dan penyanyi Beyonce berkolaborasi untuk sebuah lagu. Keduanya akhirnya berkolaborasi seumur hidup. Pasangan terkenal ini bahkan menolak untuk mengakui bahwa mereka berkencan dan butuh beberapa saat sebelum Beyonce atau Jay Z berkesempatan untuk mengumumkan pernikahan mereka.

3. Brat Pitt

Siapa yang tak kenal dengan mantan suami dari aktris cantik Angelina Jolie ini. Tak hanya terlihat mesra di luar kamera, pasangan hits ini juga sering bermain dalam sebuah film yang sama. Sempat dikabarkan akan bercerai, kini Brat Pitt dan Angelina Jolie memiliki 3 anak kandung dan 3 anak asuh selama pernikahan mereka, namun sayangnya pernikahan yang telah dibina selama itu harus kandas di 2017.

4. Kanye West

Dulu, Kanye West sering dikabarkan berkencan dengan banyak wanita, tapi akhirnya Kanye menikah dengan Kim Kadarshian. Kanye juga mengaku ia tak segan untuk menunjukkan keromantisannya dengan Kim didepan umum. Kini keduanya dikaruniai tiga orang anak, yaitu North, Saint dan Chicago.

(ren)