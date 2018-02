SEOLAH sudah menjadi tradisi, setiap tahunnya, gelaran malam puncak Miss Indonesia selalu menghadirkan tamu spesial. Ia tak lain dan tak bukan adalah Miss World.

Begitu pula tahun ini, malam puncak Miss Indonesia 2018 akan semakin meriah lantaran dihadiri oleh Miss World 2017. Manushi Chhillar akan turut serta melakukan sesi pemindahan mahkota dari Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen, ke Miss Indonesia 2018.

Dan, pada Sabtu (17/2/2018) malam ini, Manushi Chhillar dijadwalkan akan tiba di Terminal 2 Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Diketahui Manushi Chhillar tak sendiri, ia didampingi oleh jajaran Miss World Organization serta Miss World 2016 Stephanie Del Valle.

(Foto: @manushi_chhillar/Instagram)

Tak hanya Miss World 2016 dan Miss World 2017, malam puncak Miss Indonesia 2018 akan terasa spesial lantaran kehadiran 6 kontingen Miss World 2017. Mereka adalah Stephanie Hill (Miss Kontingen Eropa), Magline Jeruto (Miss Kontingen Afrika), Ha Eun Kim (Miss Kontingen Asia), Andrea Meza (Miss Kontingen Amerika), Annie Evans (Miss Kontingen Oceania), dan Solange Sinclair (Miss Kontingen Pulau Karibia).

"Miss World 2017 nanti akan hadir memeriahkan malam puncak Miss Indonesia 2018. Selain Miss World, ada pula Miss World kontingen dari enam negara. Mereka memang datang ke Indonesia untuk melakukan syuting Beauty With a Purpose. Seperti yang diketahui, Indonesia sudah empat tahun berturut-turut memenangkan fast track Beauty With a Purpose di ajang Miss World," tutur Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman of Miss Indonesia Organization jumpa pers di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, beberapa waktu yang lalu.

(Foto: @andymezac/Instagram)

Sementara itu, malam puncak Miss Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada 22 Februari 2018 mendatang. Dihelat secara langsung di Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, para finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh para dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment.

Mereka adalah Liliana Tanoesoedibjo, Wulan Tilaar, Peter F Saerang, Ferry Salim, Maria Harfanti (Miss Indonesia 2015), dan Natasha Mannuela (Miss Indonesia 2016). Acara malam puncak Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara Robby Purba, Daniel Mananta, dan Amanda Zevannya. Serta dimeriahkan oleh Jaz, Gloria Jessica, HiVi, dan Virgoun.

(hel)