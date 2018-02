SEMUA orang percaya bahwa setiap manusia terlahir dengan bentuk yang paling sempurna menurut sang pencipta. Jika ada yang kemudian tidak normal, Tuhan menyiapkan hal lain yang ada di dalam dirinya yang menjadikan manusia itu lebih baik dari manusia lain.

Setiap orang juga percaya bahwa semua perempuan itu cantik. Hanya saja definisi cantik yang kemudian membuat perspektif berbeda antara orang stau dengan yang lainnya.

Nah, bagi Anda yang sedang mencari pasangan hidup, berdasar pengalaman yang pernah terjadi, mungkin punya karakteristik tersendiri ketika mencari seorang perempuan. Tidak ingin memiliki perempuan yang sama dari sebelumnya adalah salah satu syarat.

Selain itu, mungkin Anda juga mencari perempuan yang memiliki katakter kuat. Sebut saja perempuan yang bekerja keras dan mandiri. Tapi, masalah ini sebetulnya sangat tergantung pada individu masing-masing.

Tapi, secara garis besar, ada 5 karakter yang mesti dimiliki perempuan agar dia bisa menjadi primadona di mata laki-laki. Dikutip dari She is More, berikut 5 karakter tersebut

1. Pandai bersyukur

Karakter seperti ini yang mungkin sudah susah untuk dimiliki. Ketidakpernahpuasan yang menjadi ciri manusia menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan. Apalagi jika lingkungan Anda tidak mendukung karakter seperti ini. Tapi, ketika ada perempuan yang memiliki sifat ini, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi pria untuk memilikinya.

2. Mandiri

Perempuan mesti sadar bahwa sebagian laki-laki tidak begitu menyukai perempuan yang terlalu berpangku tangan. Jika si perempuan bisa menuntun hidupnya sendiri menuju mimpinya, hal semacam itu merepresentatifkan sosok yang luar biasa di mata laki-laki. So, jangan terlalu manja!

3. Jujur

Semakin banyak orang yang tidak jujur. Di depan orang dia menyanjung, di belakangnya menghina seperti bukan temannya sendiri. Perempuan yang bisa jujur berarti dia bisa bersikap dewasa dengan dirinya sendiri dan orang lain. Tidak suka kan diperlakukan tidak jujur? Jangan dusta!

4. Berpikir Sebelum Bertindak

Mungkin bagi sebagian perempuan hal ini tercipta dengan sendirinya. Sisi perasaan yang dianggap mendominasi membuat konsep ini ngeblur dari pikiran perempuan. Padahal, jika setiap perempuan bisa menerapkan sikap ini maka tentunya tidak ada lagi perasaan bersalah yang terlalu atau merasa kesal dengan apa yang telah diperbuat. Be woman, please!

5. Apa Adanya

Ini inti dari semuanya. Sebetulnya bukan kemudian Anda pasrah dengan apa yang ada dan tidak mau berkembang, tapi dengan menjadi diri sendiri dan bersikap apa adanya, inner beauty yang ada di dalam diri Anda bisa terpancar. Perempuan yang mengenali dirinya dan mengembangkan potensi dirinya tanpa memaksakan kehendak akan terlihat lebih menarik di mata laki-laki. Percayalah...

(hel)