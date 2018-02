TINGGAL hitungan hari, kontestan Miss Indonesia 2018 terus berupaya terbaik dalam menunjukan bakat dirinya. Segala persiapan juga dilakukan ke-34 kontestan agar juri dan masyarakat Indonesia menetapkan dirinya sebagai sang juara.

Bukan hal yang mudah jika ingin menjadi sorotan dunia. Namun, gadis asal Sumatera Utara ini sepertinya punya kuncian yang bisa membuat dirinya layak dipilih masyarakat Indonesia.

Jika mendengar namanya, mungkin Anda tidak akan menyangka kalau dia merupakan representatif Sumatera Utara. Sebab, sepertinya tidak ada marga di belakang namanya. Namun, Lydia Cherissa D'Cruz yakin bahwa dirinya bisa memenangkan kontes kecantikan yang tidak hanya menjual tampang semata.

Ya, untuk itu, Lydia menyiapkan diri salah satunya di bidang seni. Tidak seperti kontestan lain, Lydia ternyata mengandalkan kelihaiannya memainkan not piano klasik. Bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari dan Lydia sepertinya siap bertarung dengan kemampuan tersebut.

Selain pandai memainkan alat musik, lulusan Exeter University jurusan Managemen Pemasaran itu pun kini tercatat sebagai pegawai di PT Big Tree Entertainment. Wawasan luas dan pengalaman hidup yang sudah cukup banyak pastinya bisa menjadi senjata lain bagi Lydia untuk menaklukan Miss Indonesia 2018.

Gadis berusia 22 tahun ini juga tercatat pernah menorehkan nama di beberapa kejuaraan. Penghargaan tersebut antara lain Top Woman to Watch In UK, 3rd Winner of Atrium Model Award, bahkan Lydia pernah menjadi volley ball captain selama 2 tahun. Kurang apa lagi coba?

Dengan pengalamannya sebagai modeling, tentu masalah catwalk dan cara bersikap sudah dikantongi Lydia duluan. Tinggal diasah kembali dan gadis dengan tinggi 176 cm ini bisa membawa pulang mahkota Miss Indonesia 2018.

Ingin mimpi Lydia sebagai Miss Indonesia 2018 terkabul? Anda bisa memberikan dukungan melalui sms dengan cara yang cukup mudah, yaitu ketik MI (spasi) SUMATERA UTARA dan kirim ke 95151.

Ingat! 22 Februari Lydia bakal tampil maksimal dan mampu membanggakan Sumatera Utara. Jangan sampai melewatkan momen bersejarah ini!

