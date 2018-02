NASIB tidak menyenangkan bisa menimpa siapa saja dalam waktu kapan saja, dan juga tentunya bisa hadir dalam bentuk apa saja.

Misalnya saja ketika sedang berbelanja bahan-bahan makanan, lalu ketika di rumah baru menyadari bahan makanan yang baru dibeli tersebut ternyata tidak segar, atau bahkan sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Maka dari itu, yang namanya berhati-hati dan selalu paham akan barang apa saja yang kita beli, wajib dilakukan. Jika tidak, bisa saja kita mengalami hal tidak menyenangkan.

Seperti contohnya yang dialami oleh wanita bernama Emily Randolph di Maryland. Seperti dilansir Foxnews, Senin (19/2/2018), diberitakan Emily mengklaim bahwa ia menemukan cacing hidup di dalam paket 2 pound atau sekira 907 gram ikan kod yang dibeli di pusat perbelanjaan, Costco pada 9 Februari 2018 atau kurang lebih dua pekan lalu, bunyi laporan dari FOX 5.

Emily menyebutkan, bahwa ikan kod yang dibelinya tersebut ia rencanakan untuk dimasak beberapa hari kemudian setelah dibeli, tepatnya sebelum 12 Februari. Namun, ia menyadari bahwa aroma ikan kod itu mulai berbau tidak sedap. Hingga akhirnya, Emily dan sang suami mengambil dan mengamati paket ikan kod tersebut, dan menemukan seekor cacing hidup berada di pojokan sudut bungkusan paket.

"Cacing itu besar, bahkan aku sampai mencari di mesin pencarian Google cacing apakah itu, karena ukurannya sangat besar. Di mana seharusnya bisa ditangkap terlebih dahulu sebelum beredar keluar di masyarakat luas, yang berpotensi bisa ikut termakan," ungkap Emily kepada FOX 5.

Mengalami hal ini, diketahui lebih lanjut Emily akhirnya memutuskan untuk mengembalikan paket ikan kod kepada pihak Costco di mana kemudian ia mendapatkan pengembalian uang secara penuh. Namun, walaupun begitu, Emily mengaku ia tetap saja merasa jijik mengetahui bahwa dirinya bukanlah pembeli pertama yang harus mengembalikan paket ikan yang sudah dibeli ke pihak Costco dengan alasan yang sama.

"Sewaktu kami mengembalikan ikan kod ini, orang yang berada sebelum kami baru saja mengembalikan ikan salmon yang juga karena terdapat cacing di dalamnya," tambah Emily yang diberitahukan oleh seorang wanita di belakang counter perihal ini.

Disebutkan juga, sebelum mengembalikan bungkusan berisi ikan kod itu, Emily sempat mengambil video dan mengunggahnya ke dalam laman akun Facebook nya, di mana video tersebut memperlihatkan bagaimana tampilan cacing hidup tersebut.

"Bought this at the Costco in Frederick, MD. When we took the video to Costco to get our money back the girl behind the counter said someone had just returned salmon with worms in it. No apologies at all. She acted as if this happens all the time. I’m so grossed out. Check your food people!!!! (Ikan ini dibeli di Costco di Frederick, Maryland. Di mana ketika kami menunjukkan video ini ke pihak Costco agar bisa mendapatkan uang kami kembali, seorang wanita di belakang counter menyebutkan bahwa seseorang baru saja juga mengembalikan ikan salmon miliknya yang juga terdapat cacing di dalamnya. Tidak ada permintaan maaf, dan ia bersikap seolah kejadian ini memang terus terjadi sepanjang waktu. Aku sangat jijik karenanya. Periksa makanan kalian!!!!)," tulis Emily sebagai keterangan video yang sudah dibagikan hampir 6.000 kali dan sudah dilihat 375.000 kali, per Minggu pagi.

Reaksi beragam pun datang dari orang-orang mengenai video Emily tersebut. Sebagian orang merasa sama jijiknya dengan Emily, namun disebutkan banyak juga yang terkejut bahwa Emily bisa tidak mengetahui bahwa ikan mentah memang mengandung parasit seperti cacing.

"Fakta unik, ikan mentah memang dipenuhi dengan parasit," tulis seorang netizen pengguna Facebook.

"Aku terkejut banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sebagian besar ikan yang ditangkap liar memang mengandung cacing atau parasit. Itulah mengapa Anda perlu memasaknya secara menyeluruh, " kata salah satu pengguna Facebook, Lori Robinson.

" Pernah terbiasa bekerja di bagian makanan laut, dan memang benar bahwa ikan kod adalah salah satu ikan yang mengandung paling banyak cacing. Seringkali tidak terlihat, karena mereka tertanam di dalam ikan," netizen pengguna Facebook lainnya merespon pernyataan Lori Robinson di atas.

Adanya cacing dalam ikan kod ini, disebutkan akan mati sendiri jika ikan dimasak dengan cara yang benar.

"Cacing itu akan terbunuh jika Anda memasak ikan dengan benar dan mereka sama sekali tidak menimbulkan gejala-gejala sama sekali, " ungkap Kathryn Kirk, seorang ahli gastroenterologi, kepada FOX 5.

Di mana, cara yang benar untuk memasak ikan kod dan ikan jenis lainnya, menurut seorang juru bicara kesehatan, adalah dengan memasak ikan ke suhu internal 145 derajat selama minimal 15 detik untuk membunuh parasit jenis apapun.

Sementara itu, soal lanjutan kasus dari klaim Emily ini sendiri disebutkan sedang diinvestigasi oleh pihak Departemen Kesehatan daerah Frederick.

