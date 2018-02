PEMERINTAH Kota Medan telah secara resmi memulai pembangunan kawasan perkampungan India atau Little India, Kelurahan Madrash, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dimulainya pembangunan kawasan Little India itu ditandai dengan peletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Little India Gate di Jalan KH Zainul Arifin Medan, pada Minggu 18 Januari 2018 kemarin.

Selain Little India, Pemerintah Kota Medan juga tengah berencana membangun Perkampungan China atau Little China untuk mengakomodir kelompok masyarakat etnis Tionghoa yang juga sudah melebur dengan 8 suku asli Sumatera Utara sejak ratusan tahun lalu.

Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin mengatakan, untuk pembangunan Little China itu, pihaknya sedang berkomunikasi dengan sejumlah kelompok masyarakat etnis Tionghoa terkait lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan yang di sejumlah negara kerap disebut sebagai “China Town” itu.

“Secara prinsip kita sudah setuju. Kita juga sudah menerima sejumlah usulan lokasi yang akan dijadikan Little China ini. Sekarang sedang dikomunikasikan mau di mana dibuatnya. Kita kan harus mendengar dari mereka juga,”ujar Eldin, Senin (19/2/2018).

Eldin menyatakan, selayaknya Little India, Little China nantinya juga akan dijadikan sebagai kawasan pariwisata terintegrasi yang menghadirkan pagelaran kebudayaan, kuliner hingga kerajinan etnis China yang ada di Medan.

“Kita harap ini bisa menjadi destinasi wisata baru pariwisata di Medan, sekaligus bisa menjadi lahan berusaha bagi warga kita,” tandasnya.

