PENYANYI penuh sensasi Syahrini dikenal sebagai salah seorang selebriti yang senantiasa tampil stylish. Tak ayal bila sejumlah item fesyen yang dikenakannya selalu berkelas dan memiliki harga yang fantastis.

Bahkan, tidak jarang item fesyen yang dikenakan pelantun lagu ‘Sesuatu’ itu selalu mencuri perhatian netizen. Misalnya, item fesyen satu ini yang sukses membuat public geleng-geleng kepala.

Item fesyen tersebut berupa sepatu hak tinggi, yang diunggah oleh akun setia fesyen Syahrini @fashionsyahrini. Akun tersebut menampilkan sepasang sepatu dengan detail yang cukup unik.

Berjenis Black Jacquard T-Strap Mary Jane With Window Pane Pump lanisran brand asal Italia, Dolce & Gabbana, sepatu tersebut ternyata memiliki sebuah ‘pintu’ kecil transparan lucu yang bisa dibuka pada bagian haknya.

Bagian belakang sepatunya bisa dibuka dan Anda akan menemukan boneka yang bersembunyi di dalamnya. Pada jendela dan bingkai hak sepatu memiliki tinggi 10.5 cm yang penuh dengan ukiran berwarna emas di bagian tepinya.

Berbeda dengan yang tertera pada situs jual beli modaoperandi.com, dengan desain sama sepatu yang dikenakan Syahrini berwarna merah senada dengan blus dan tote bag miliknya.

“His shoes is too cute on inces , match with her bag and blouse , Purchase it on modaoperandi.com for IDR 53.133.500. ($1=13300),” tulis akun tersebut.

Sudah bisa ditebak bila sepasang sepatu unik tersebut dibanderol dengan harga yang tidak murah. Ya, diketahui sepatu yang dikenakan mantan rekan duet Anang Hermansyah itu dibanderol dengan harga USD3.995 atau senilai Rp53.1 jutaan.

Atas unggahan tersebut, tak sedikit netizen yang dibuat kagum dengan desain dan harga sepatu Syahrini itu. Beberapa dari mereka menyebut bahwa harga sepatu itu bisa untuk membayar uang muka sebuah rumah.

“Sepatu ada pintunya,” ujar netizen dengan nama akun @fitriiyey.

“Kayaknya itu sepatu incesss @princessyahrini bisa buat naro berlian itu di hak nya,” tambah netizen dengan akun @nonaendahmukti.

“Ampuuuun dah harga segitu diinjek doang rek,” sambung netizen yang lain.

“Gw nabung mati2an 50 Juta buat DP rumah, si inces mah Cuma diinjek,” kata netizen lainnya.

(ndr)