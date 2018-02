PENGALAMAN dari perayaan Valentine dari para netizen masih mengalir di media sosial. Jika kemarin ada sebuah maskapai yang melakukan rute penerbangan berbentuk hati, kali ini datang dari seorang pria yang akan membuat Anda tertawa terpingkal-pingkal.

Jika pada umumnya seorang pria memberikan cokelat berukuran besar dan sebuket bunga yang indah dengan cara yang romantis, namun pria yang diketahui bernama Carl Erquita ini, melakukan hal yang luar biasa atau out of the box. Dia merangkai setandan pisang dan sayuran daun moringa layaknya buket bunga mawar atau krisan yang banyak dirangkai oleh floris.

Dengan terampil, Carl merangkai setandan pisang yang ia anggap sebagai bunga dan daun moringa sebagai daun penghias pengganti rangkaian bunga edelweis, yang biasanya bersanding dengan mawar, krisan atau lili. Kelakukan yang diperbuat Carl pun menjadi viral di media sosial, Facebook. Terbukti sebanyak 5.400 netizen menyukai foto Carl yang diunggah oleh pemilik akun bernama Jerome Escuadro, dilansir dari Viral4Real, Selasa (20/2/2018).

Tanggapan netizen di Facebook tidak berhenti sampai menyukai saja, sebab ada sekira 1.900 komentar beragam juga yang ditulis oleh netizen. Video dan foto yang disebarkan oleh Jerome soal betapa kreatifnya Carl juga menarik perhatian para penulis hingga ada 3.000 artikel terkait dengan tingkah kreatif Carl dan buket pisang uniknya. 

Sebagian netizen memuji Carl karena memberikan hadiah yang tidak umum pada kekasih. Selain itu, buket pisang Carl juga dinilai praktis, kreatif, dan termasuk cara menyatakan cinta yang unik.

Jika kamu ingin meniru Carl, buket buah pisang juga cocok diberikan ketika kekasih Anda berulang tahun atau wisuda. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk membeli buket bunga di tukang bunga. Anda cukup mencari setandan pisang dan daun katuk saja, karena di Indonesia jarang terdapat daun moringa.

Pilihan lainnya jika daun katuk kurang menarik, Anda bisa menggantinya dengan daun seledri, tapi pertimbangkan juga dengan aromanya yang unik. Jangan sampai ingin berniat romantis dan humoris, kekasih Anda justru mual karena bau khas yang ditimbulkan seledri.

