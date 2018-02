SETIAP orang tentu memiliki kesibukannya masing-masing, terlebih bagi seorang artis. Kesibukan di dunia entertainment terkadang harus menyita banyak waktu. Sama halnya dengan yang dialami oleh artis Luna Maya.

Meskipun dirinya kini sudah jarang terlihat di layar kaca, kekasih Reino Barack itu memiliki bisnis fesyen yang memerlukan banyak perhatian. Namun, di tengah kesibukan yang mendera, seorang termasuk Luna harus memiliki waktu untuk berlibur atau paling tidak menghilang sejenak dari rutinitas. Sebab, hal itu akan membantunya untuk mengelola stres.

Liburan adalah cara yang dipilih oleh perempuan kelahiran 26 Agustus 1983 tersebut. Baru-baru ini, Luna tampak mengunjungi ibukota Rusia yaitu Moskow. Hal itu terungkap dari foto-foto yang diunggahn ke akun Instagram pribadinya, @lunamaya.

Dalam salah satu foto, diketahui Luna mengunjungi Red Square. Di caption ia pun menuliskan, “Finally!!😍🎉 #bucketlist ✅”. Itu artinya, objek wisata yang dikunjunginya merupakan salah satu daftar keinginannya. Tentu Anda tahu bagaimana senangnya perasaan bila ada keinginan yang terpenuhi.

Menggunakan baju hangat, sarung tangan, dan topi, perempuan berambut panjang itu tampak asyik menikmati musim dingin. Walaupun terlihat kedinginan di tengah suhu -4°C, Luna tetap memperlihatkan senyum sumringahnya tatkala di foto. Ia pun tak melewatkan kesempatan untuk berfoto di hamparan salju yang masih terlihat.

Selain itu, Luna juga menyempatkan untuk berfoto di hiasan lampu yang berada di sekitar Red Square. Ada lampu berbentuk kipas dan seperti sangkar yang dijadikan latar belakang foto olehnya. Pengalaman berlibur ke Moscow bagi Luna adalah sesuatu yang super meskipun sebentar. Ia juga mengatakan jika kota tersebut adalah kota yang indah.

Mengutip Russia Beyond, Rabu (21/2/2018), Red Square sendiri adalah sebuah alun-alun yang memang menjadi ikon dari Moscow dan Rusia. Dengan luas mencapai 73 ribu meter persegi, di sana wisatawan dapat mengunjungi paling tidak tujuh objek wisata. Sebut saja State Historical Museum, Kazan Cathedral, pusat perbelanjaan GUM, Lobnoye mesto, St. Basil's Cathedral, dinding Necropolis on the Kremlin, serta serangkaian festival.

