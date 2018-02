MALAM final Miss Indonesia 2018 sudah di depan mata. Di momen istimewa tersebut, akan ada satu finalis yang terpilih menggantikan posisi Achintya Nilsen, Miss Indonesia 2017.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, malam final Miss Indonesia 2018 selalu diawali oleh penampilan ke-34 finalis yang melakukan opening number, yaitu sesi perkenalan diri dan asal perwakilan daerahnya. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan para finalis dengan matang sebelum malam penobatan berlangsung.

Persiapan tersebut juga menyentuh sisi busana. Ya, untuk segmen pembuka ke-34 finalis Miss Indonesia 2018 dipastikan akan menggunakan gaun rancangan desainer kenamaan Ivan Gunawan.

Menariknya, gaun berpotongan midi tersebut menggunakan material dari kain tenun Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya satu warna, Ivan Gunawan yang berkolaborasi dengan Levico Butik, yakni sebuah butik tenun di Nusa Tenggara Timur membuat gaun dengan model dan warna yang berbeda. Mulai dari warna ungu, merah, kuning, dan hijau.

Persiapan terkait fitting gaun tersebut pun dibagikan oleh sang desainer melalui akun Instagram pribadinya. Tampak para finalis tengah melakukan persiapan koreografi seraya menggunakan gaun rancangan Ivan Gunawan.

“So much fun tonight fitting @missindonesia gud luck girls. These beautiful dress using tenun NTT. Ivan Gunawan x Levico @levicobutik #tenunntt #tenunnttbylevico,” tulis pria yang juga berprofesi sebagai presenter kondang itu.

Ivan Gunawan pun mengaku merasa senang bisa dipercaya menjadi salah satu desainer yang mempercantik para finalis Miss Indoensia 2018 di malam final. Hal ini terungkap melalui unggahan foto lainnya di akun Instagram Ivan.

“Tenun NTT @levicobutik dijadikan busana opening number @missindonesia saat malam final esok lusa. Senang rasanya dipercaya menjadi salah satu desainer yg terpilih,” tutur Ivan.

Sementara itu, malam final Miss Indonesia 2018 akan diselenggarakan pada Kamis 22 Februari 2018. Dihelat secara langsung di Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, para finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh para dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment.

Mereka adalah Liliana Tanoesoedibjo, Wulan Tilaar, Peter F Saeerang, Ferry Salim, Maria Harfanti (Miss Indonesia 2015), dan Natasha Mannuela (Miss Indonesia 2016). Acara malam final Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh pembawa acara Robby Purba, Daniel Mananta, dan Amanda Zevannya. Serta dimeriahkan oleh Jaz, Gloria Jessica, HiVi, dan Virgoun.

