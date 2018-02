SAAT ini dua Miss World sekaligus, yakni Miss World 2016, Stephanie del Valle dan Miss World 2017, Manushi Chhillar sedang berada di Indonesia sejak Sabtu, 17 Februari 2018 kemarin.

Di mana keduanya datang bersama dengan 6 Miss Continent lainnya hadir mewakili seluruh belahan dunia yaitu Stephanie Hill sebagai Miss Continent Eropa, lalu Magline Jeruto selaku Miss Continent Africa, Ha Eun Kim selaku Miss Continent Asia, Andrea Meza Miss Continent America, Annie Evans Miss Continent Oceania, dan Solange Sinclair Miss Continent Carribean. Tidak hanya untuk memberikan dukungan kepada 34 finalis Miss Indonesia 2018, tetapi juga untuk berkunjung ke lokasi proyek pembangunan jembatan 'Golden Bridge' di Lebak, Banten yang merupakan proyek Beauty With a Purpose dari Maria Rahajeng, Miss Indonesia 2014 yang menjadi pemenang fast track kategori BWP di Miss World 2014.

Sudah berada di Indonesia, tepatnya Jakarta kurang lebih 4 hari, baik Manushi ataupun Stephanie tentunya menyempatkan diri untuk mencicipi aneka kuliner khas Indonesia. Namun, apa sih makanan khas Indonesia yang sampai saat ini masih jadi keinginan untuk disantap oleh keduanya?

Ditemui Okezone dalam acara "Press Conference Welcoming Miss World 2017 dan Miss Continent" di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Manushi dan Stephanie ternyata memiliki keinginan yang berbeda.

"Saya ingin sekali menyantap gado-gado, i'm craving it so much," ungkap Stephanie, Rabu (21/2/2018) di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Berbeda dengan Stephanie, ternyata Manushi lebih penasaran dengan kudapan khas Betawi, yakni kerak telor.

"Stephanie mention about gado-gado, tetapi saya ingin sekali mencoba hidangan telur yang disajikan dengan kelapa, yakni kerak telor. That's what i wanted," papar Miss World 2017 dari India ini dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Stephanie menambahkan ia memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya masih ingin menyantap gado-gado walaupun sudah berkunjung ke Indonesia untuk kedua kalinya.

"Ini kunjungan kedua kali saya ke Indonesia, saya ingat waktu kunjungan pertama saya makan gado-gado dan sekarang saya ingin makan gado-gado lagi. Karena saya jadi ingat bernostalgia bagaimana saat pertama kali makan gado-gado itu, momen saya pertama kali datang ke Indonesia sebagai Miss World, ingat dengan Tya dan saya juga ikut memakaikan mahkota Miss Indonesia untuk Tya. Ingat dengan Ibu Liliana juga, it brings so much memory, i feel nostalgia," tutup Stephanie sembari tersenyum.

(tam)