WAJAHNYA yang tampan dan kariernya yang melejit membuat Kim Soo Hyun digilai banyak wanita. Pria yang terkenal dengan drama televisi Dream High dan My Love From the Star ini pun memiliki kehidupan yang menarik untuk disimak.

Jika Anda penggemar dari Kim Soo Hyun, ketahui beberapa fakta tentangnya. Simak ulasannya berikut:

1.Pada waktu senggang, idola para pencinta drama Korea ini memilih bepergian untuk berlibur. Selain traveling, pria 30 tahun dengan tinggi badan 180 sentimeter ini juga senang bermain bowling.

2. Kim juga cukup dekat dengan keluarganya. Terbukti dia senang menghabiskan waktu dengan ibu dan keluarganya. Bagi yang belum tahu, Kim punya hobi memasak. Kemampuan memasak ini didapatnya secara autodidak dengan memperhatikan sang ibu memasak. Kim yang mempunyai adik perempuan dengan nama Kim Ju-Na ini tidak ragu menyebut ibunya juru masak terhebat.

3. Kim saat masa kecil adalah seorang anak yang pendiam dan sangat pemalu. Hal ini menjadikan sang ibu khawatir terhadap perkembangan Kim ke depan, terlebih dirinya hanya membesarkan Kim seorang diri tanpa kehadiran sang suami. Ia lalu memutuskan untuk memasukkan Kim ke kelas drama. Sejak mengikuti kelas drama di sekolahnya, Kim berubah menjadi sosok yang menyenangkan dengan kepercayaan diri tinggi. Banyak orang di sekolahnya dulu memprediksi suatu saat Kim akan menjadi aktor besar.

4. Aktor yang memiliki ayah bernama Kim Chung-Hoon ini didapuk menjadi duta untuk Korea Tourism Organization, ia juga merupakan Goodwill Ambassador untuk Seoul. Di samping itu, Kim adalah seorang duta kehormatan untuk Incheon International Airport.

5. Aktor dengan bayaran tertinggi dan jaminan memperoleh rating tinggi ini, konon tengah menjalin hubungan dengan aktris Ahn Sohee. Beredar kabar pasangan serasi ini menjalani hubungan serius dan berpikir untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

6. Prediksi banyak orang ini tidak meleset. Kini Kim Soo Hyun menjadi salah satu bintang terkenal di Korea Selatan yang multitalenta. Bukan hanya piawai dalam berakting, juga pandai bernyanyi. Tercatat aktor tampan ini yang memiliki adik seorang penyanyi, mempunyai kekayaan total mencapai angka Rp1,6 triliun. Padahal, pada masa kecilnya, Kim hidup pas-pasan dengan sang ibu yang membesarkannya.

7. Nama Kim semakin meroket saat membintangi My Love from the Star pada 2013. Film serial fantasi romantis ini meraih kesuksesan yang luar biasa hingga penikmat drama Korea di mancanegara pun merespons positif akting Kim. Atas prestasinya itu, Kim diganjar Grand Prize oleh The 7th Korean Drama Awards . Pria yang mempunyai tiga buah mobil sport ini juga fasih berbahasa Mandarin dan sedikit Inggris.

