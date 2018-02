MENGAWALI karir sebagai komedian sekaligus "meme legend" di sejumlah media sosial termasuk Twitter, nama Rich Brian semakin melambung ketika meluncurkan album hip-hop pertamanya bertajuk "Amen". Sebelumnya, pria bernama lengkap Brian Immanuel ini menghebohkan industri musik internasional setelah salah satu singlenya yang berjudul “Dat $tick” menjadi viral di berbagai negara.

Meski penampilannya sempat diragukan oleh para penikmat musik Tanah Air, nama Rich Brian justru semakin dikenal setelah tampil dibeberapa ajang musik bergengsi seperti Rolling Loud Festival, Middle Lands, Voodoo Festival Day N Night Festival, Bonnaroo Music and Arts Festival, hingga tampil dalam reality show yang dibawakan oleh James Corden. Tidak sampai disitu saja, berkat konsistensinya dalam bermusik, ia dijuluki “Fresh Prince of Jakarta” oleh Forbes Magazine.

Bakat alaminya bahkan membuat produser musik sekelas Diplo dan Pharell Williams terkesima. Bersama Diplo, Rich Brian menjalin kolaborasi bersama sejumlah rapper terkenal seperti Young Thug dan Rich The Kid untuk menyanyikan salah satu lagu terbarunya yang berjudul “Bank Roll”. Lagu ini sempat menjadi kontroversi, mengingat ia menggantikan posisi Justin Bieber yang sebelumnya turut dilibatkan oleh Diplo.

Saat ini, Rich Brian tengah fokus mempromosikan album terbarunya di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sama seperti orang Indonesia kebanyakan, pria berusia 18 tahun itu ternyata sangat mencintai kuliner khas Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya ketika menjadi bintang tamu dalam acara Sean in The Wild.

Dalam video berjudul “Rich Chigga Schools Sean Evans on Indonesian Food | Sean in the Wild”, ia mengatakan, “Saat mendengar kuliner Indonesia, yang terlintas di benak saya adalah aroma masakan dari mama saya di pagi hari. Ia selalu memasak masakan manado setiap hari, terkadang nenek saya juga memasak. Mereka sering memasak makanan Manado, karena mama saya berasal dari sana,” tutur Brian.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa masakan Manado biasanya diolah menggunakan beberapa bahan dasar seperti daging babi, daging ayam, sayuran, kemudian dimasak dengan campuran bumbu rempah-rempah sehingga rasanya cenderung pedas. Selain berbakat dalam bidang musik, pengetahuannya tentang masakan Indonesia pun sangat mengagumkan Pada video tersebut, ia menjelaskan asal usul rendang dan sambal kepada Seans dengan sangat rinci.

“Rendang merupakan masakan asli Padang. Di Indonesia masakan Padang selalu identik dengan porsinya yang sangat besar. Makanan ini biasanya dikonsumsi ketika orang-orang sedang kelaparan atau mereka yang tidak terlalu pusing dengan masalah kesehatan. Tapi saya tidak pernah memakan rendang dengan sambal, ini baru bagi saya,” tutur Brian sambil tertawa.

Di sela-sela wawancara, Brian juga tak ragu-ragu mengungkapkan hobi memasaknya kepada Seans. Untuk membuktikan hal tersebut, Seans bahkan mencatut beberapa status twitter Brian yang berhubungan dengan hobi memasaknya itu.

"Jam 9 pagi aku sudah memarinasi ayam, hidupku seperti sebuah film," cuit Brian.

Saking kreatifnya, ia pernah membuat olahan tacos menggunakan roti tawar. Meski ujung-ujungnya dijadikan bahan lelucon, hidangan tersebut terlihat lezat dengan isian daging cincang yang dibalut lelehan keju mozarella serta irisan tomat.

Keahlian Brian dalam memasak pun berhasil menarik perhatian para penggemarnya. Tak sedikit yang penasaran dengan hasil masakan pelantung tembang "Glow Like That" itu.

