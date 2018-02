DI era digital seperti saat ini, kejadian unik atau hal sepele apapun bisa menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Seperti yang baru saja dilakukan oleh salah satu celebrity chef Jamie Oliver.

Beberapa waktu lalu, Jamie mengunggah sebuah video ke akun Twitter-nya, tentang bagaimana cara membuat olahan gado-gado sehat seperti yang biasa disuguhkan restoran bintang 5. Benar saja, dalam waktu singkat, unggahannya itu berhasil menarik perhatian para pencinta kuliner Indonesia.

Bagaimana tidak, dalam video tersebut Jamie tampak menghaluskan kacang dan bahan dasar lainnya menggunakan blender. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini tentu terasa sedikit aneh karena kacang biasanya dihaluskan dengan cara tradisional diulek.

Bahkan, untuk memperlezat cita rasanya, Jamie tak segan-segan menambahkan minyak zaitun, kecap ikan, dan beberapa bumbu tambahan lainnya. Namun, video gado-gado ala Jamie Oliver itu justru mendapat kritikan pedas dari para netizen Indonesia. Mereka beranggapan bahwa cara membuat gado-gado yang diperagakannya jauh dari gado-gado yang biasa kita jumpai di Indonesia.

"Ini loh asli gado-gado, jonnn.. ora koyo punyamu, ora di ulek mister mister yo ora enak," tulis akun @shafwenas

"Kalau yang dia bikin itu namanya karedok, sayurnya mentah. Kalau gado-gado dikukus atau direbus dulu," tulis akun @beni3bee

Tapi ada tak sedikit pula netizen yang membela Jamie.

"Rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Tenang, ini kan versinya Jamie. Lah situ masih suka Spaghetti dikasih saos sambal kan?" tulis akun @ClarissaIcha.

Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa teknik yang tepat untuk membuat gado-gado dan saus kacang, Okezone berhasil melakukan wawancara khusus dengan salah satu chef legendaris Indonesia, Sisca Soewitomo.

Menurut Sisca, sebetulnya tidak ada yang salah dengan kreasi gado-gado ala Jamie. Ia menegaskan bahwa kunci utama untuk membuat sajian gado-gado yang lezat memang terletak pada saus kacang yang disuguhkan.

“Mau pakai ulekan atau mesin canggih sekalipun, saus kacang gado-gado itu harus memiliki tekstur yang lembut. Saya rasa, sudah banyak orang yang menghaluskan kacang dengan blender karena lebih praktis dan cepat. Bahkan, waktu saya diundang ke Amerika Serikat tahun lalu, saya membuat gado-gado dengan menggunakan peanut butter yang masih “chunky” atau memiliki bulir-bulir kacang,” ungkap Sisca saat dihubungi Okezone via telepon, Rabu (21/2/2018).

Lebih lanjut, Sisca mengatakan, persoalan rasa itu tergantung dari formula atau resep yang digunakan. Jadi tidak ada pengaruhnya jika gado-gado disajikan secara terpisah dengan saus kacang, seperti yang dilakukan oleh Jamie Oliver.

“Mau dicampur atau dipisahkan, setiap chef punya cara-cara masing. Mereka sudah tahu bagaimana membuat makanan menjadi lebih menggugah selera. Tapi kalau soal rasa, memang harus lebih diperhatikan. Gado-gado itu akan terasa nikmat jika memiliki 3 kombinasi rasa manis, asin, dan asam. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan cabai, bawang putih, kencur, kacang lalu ditambahkan sedikit air mineral, air asam jawa , dan gula merah ketika bumbu sudah halus. Kalau di luar negeri bisa mengganti asam jawa dengan tamarin,” tukas Sisca.

