KARAKTER Hello Kitty dari Sanrio masih memiliki jutaan fans di seluruh dunia. Anak-anak maupun dewasa. Tak mengherankan bila taman hiburan bertema Hello Kitty atau Sanrio land selalu diserbu penggemar.

Tapi bagi yang belum sempat ke Sanrio land di Jepang dan Malaysia bisa mengunjungi taman mini Hello Kitty dan kawan-kawannya di bandara Changi Singapura.

Taman mini Hello Kitty dan karakter Sanrio lainnya bisa ditemukan di depan pintu keberangkatan terminal 3 bandara Changi Singapura. Dipasang sejak akhir tahun 2017 untuk menyambut liburan akhir tahun dan Natal, taman mini Hello Kitty ini lalu dimodifikasi dengan hiasan yang baru dengan tema musim semi.

Tak cuma anak-anak yang sibuk mengantre naik ke atas demi naik ke balkon beratap kepala Hello Kitty, tapi juga orang dewasa bahkan beberapa lansia juga sibuk bernostalgia dengan karakter favorit masa kecil. Setiap bangunan dan patung karakter Sanrio pun selalu menjadi rebutan tempat selfie.

Ada beberapa karakter Sanrio yang bisa ditemui disini. Selain Hello Kitty tentunya, My Melody, Little Twin Stars, Cinnamoroll dan Pom Pom Purin hadir menghibur para traveler yang hendak bepergian lewat terminal 3.

Setiap karakter hadir di setiap bangunan. Misalnya Cinnamoroll yang patungnya menghiasi sebuah kastil cantik berwarna biru, atau My Melody yang memiliki cottage imut berwarna pink dan dipenuhi bunga-bunga musim semi yang cantik.

(ren)